劉生根是宜蘭南方澳的漁夫，他也是50年經驗的老船長。他的作品畫出近海漁業生態漁夫的智慧，透過他作品的解讀，幾乎可以閱讀到南方澳老漁夫一生奮鬥的故事。

1933年出生於宜蘭縣北方澳的劉生根，在日據時代只讀到小學3年級就因戰爭而輟學，13歲開始學習捕魚，一路從學徒當到船長，直到61歲時因兄弟不想再捕魚，才把漁船賣了，過著安逸的退休生活。

經由朋友的介紹，我認識了劉生根船長，進而將他的作品引為台東美術館開館展的作品，其作品可視為樸素藝術家畫筆下的台灣早期漁業故事。

第一次走進劉生根的家，從走廊到牆壁都貼滿著捕魚的畫作，他的畫作幾乎可視為老船長捕魚的回憶錄。所謂「人生70才開始」，近50年的海上打拼生活，劉生根歷經過南方澳漁業最蓬勃發展時期，也累積各種捕魚方式的知識及經驗，劉生根70歲時，用繪畫回顧過去近50年的海上生活點滴，紀錄了許多已失傳的漁撈方式和漁業生態。

退休隔年，劉生根與多位老友在自家前的北濱公園，利用在海邊撿拾到不同顏色的小石子，黏在公園的水泥板上，排列組合出各種魚類的圖案，自此展現出他的藝術潛能，公園上的作品後來因整修而被剷除，但當地的國小美術老師則搶救引為南方澳漁業的故事圖。



《捕豆腐鯊》不透明水彩，四開。圖／蘇振明提供

劉生根說，子女都已成年，居住在外面，家中只有老婆陪他，剛退休時沒有事做，只有一直看電視和打瞌睡，但開始繪畫後，一拿起畫筆就覺得精神都來了！因此劉家的二樓住處，必須要穿越劉生根的畫牆，觀賞過老船長捕魚的一生圖畫，才能走進客廳和家人聊天。

劉生根先用鉛筆畫出草圖，之後再上色，將早已失落的「勾龜仔」、流刺網、「巾著網」、「釣槽仔」、「鏢丁挽」及釣魚台撿鳥蛋等台灣早期捕魚生活及方法，憑著腦中記憶一幅幅地呈現，作品雖充滿童趣，但不做作，凸顯純真特色。劉生根提起畫筆，就好像老船長還沒退休一樣，不管是搭汕板或漁船，目的都是為了把魚帶回家，有時候一艘大漁船要搭配三艘汕板團隊合作。



《抓到大魚》不透明水彩，四開。圖／蘇振明提供

在他的畫作中，有曾捕到的白帶魚、鬼頭刀、豆腐鯊、烏魚、鯊魚、翻車魚、旗魚等，也有海中大魚將成群小魚團團圍繞，水面上還有海鳥等著飛到船上撿現成，一旁還有過去海上流氓拿著叉子，準備將漁網中的漁獲搶走，來個不勞而獲。觀賞劉生根的畫作，幾乎是蘇澳港漁夫在海上討生活的默劇圖像，每張畫都訴說著傳統蘇澳漁夫靠海吃飯的故事。



《捕飛魚、鬼頭刀來搶》不透明水彩，四開 。圖／蘇振明提供

2008年台東美術館開館首展，我將劉生根的作品列為參展作家之一，因為樸素藝術作家包含各行各業，劉生根的作品可說是台灣早期漁業捕撈的圖像故事。他作品中有漁民搭船的生態描寫，也有蘇澳各種漁產的生態圖像，對於觀者來說，觀賞劉生根的畫作，就是了解蘇澳港早期捕撈事業的圖像史。



《大豐收》不透明水彩，四開。圖／蘇振明提供