曾是新黨創黨人趙少康，日前重回中國國民黨後，就忙不迭宣布爭取國民黨提名參選2024年總統，更預告，春節過後將推出兩岸主張，用十個字代表，即「喊一聲兄弟，保百歲平安」，令人想起當年裂解國民黨另建新黨的口號：「呼群保義」，同樣水滸式的江湖味顯露無遺，而此二句皆有隱喻，後者「呼群保義」保到當新黨黨主席落跑，以區區二億元取得五十億元中廣的鉅額資產收益；前者「喊一聲兄弟」，正呼應在中國1923年國共第一次合作，到2024年剛好滿一百年，暗示趙少康如取得總統大位，台灣會被侵略統一，保「百歲平安」到此為止，入土為安？

趙少康何許人也？現在四十歲以下的人，或者只知其廣播媒體人之名，不知其政治立場及「豐功偉業」。1988年蔣經國去世，李登輝繼任，擁李之本土派國民黨立委在立法院成立「集思會」，反李之外省籍國民黨立委趙少康丶郁慕明丶李勝峰⋯⋯等，於1990年相對成立「新國民黨連線」，埋下國民黨分裂潛因。1993年新國民連線正式脫離國民黨成立「新黨」，趙少康為首任黨主席，口號「呼群保義」，作法「撥亂反正」，1995年立委選舉，在全部一六四席中嶄獲二十一席，為國民黨丶民進黨之外第三大黨，聲勢浩大。他的名言：「去他的國民黨！」，就是此時意氣風發之言。

但在1994年，新黨主席趙少康和國民黨黃大洲及民進黨陳水扁競選台北市長，被陳水扁在兩藍夾縫中，殺出重圍而當選首都市長。陳任一任市長，以市長高滿意度而競選連任卻失敗，國民黨馬英九取而代之。又逢「大內高手」省長宋楚瑜脫離國民黨，於2000年競選總統，馬失前蹄，挾第二高票而另成立「親民黨」，新黨遂在藍丶綠丶黃夾擊下，一蹶不振，成為昨日黃花。

趙少康在二十七年前經台北巿長一役敗戰後，選擇淡出政壇轉戰媒體，尤其馬英九接任國民黨黨主席後，國民黨「劫收」日產而成立的中廣，成為廣播界「超級肥羊」，在「黨政軍退出媒體」轉民營聲中，趙少康以分期付款的十億元，打敗了前台灣省議長高育仁的一次付清五十億元，而以實付二億元（另八億以中廣收益分期付款），就取得中廣，成為廣播媒體界巨人，也賺進大把銀子，他以「少康戰情室」臧否政事人物，還頗有影響力。

不料就在人近黃昏時，不甘蟄伏，於台北市長敗選二十六年後，突又跳針要重回國民黨，直取2024總統候選「門票」資格，屆時已是國共「稱兄道弟」百年矣！説什麼「喊一聲兄弟，保百歲平安」！也成浪花水鏡。回溯所謂呼群保義丶撥亂反正丶稱兄道弟丶百歲平安，不正如韓國瑜競選高雄市長的「貨出去，人進來，發大財」一樣的雖然動人心弦，卻又是超級唬爛話術嗎？雖能一時迷惑部分統派及有中國情結的人，但終究會被看穿，像韓國瑜一樣，先被選民高捧上雲端，看破手腳後，重重摔落地面，有如俥裂或五馬分屍。令人深深感嘆：政客們到底到什麼時候才能講一些至少著點邊際的話呢？不要永遠「噴雞規丶畫虎爛」。