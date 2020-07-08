民主黨聯邦參議員梅南德斯（Sen. Bob Menendez, D-NJ）星期二（7月7日）在推特上表示，國會已收到川普政府有關美國在新冠病毒大流行期間退出世衛組織的通知。圖為2020.5.20世衛組織WHO記者會。圖／擷自WHO網站影片

川普政府已將美國退出世界衛生組織的正式通知遞交國會和聯合國。

民主黨聯邦參議員梅南德斯（Sen. Bob Menendez, D-NJ）星期二（7月7日）在推特上表示，國會已收到川普政府有關美國在新冠病毒大流行期間退出世衛組織的通知。

他還說：「這不會保護美國人的生命或利益，只會讓美國人生病，讓美國孤單。」

共和黨聯邦參議員斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）對此舉表示支持。他在推特上寫到：「謝謝川普總統邁出了這重要的一步。」

他表示：「美國不會把納稅人的錢花在一個支持『共產中國』掩蓋新冠病毒，而且不考慮美國人最大利益的組織身上。」

一位政府官員告訴哥倫比亞廣播公司新聞節目說（CBS News），政府已經向聯合國秘書長遞交了一份退出通知，將於2021年7月6日生效。退出世衛組織需要提前一年通知。

聯合國基金會主席兼首席執行官庫森斯（Elizabeth Cousens）在星期二的一份聲明中說：「在美國和世界面臨一個世紀以來最嚴重的公共衛生危機之際，川普政府正式退出世衛組織的舉動是目光短淺、沒有必要和絕對危險的。世衛組織是唯一有能力領導和協調全球應對新冠病毒的機構。終止與美國的關係將破壞全球抗擊這一病毒的努力，使我們所有人都處於危險之中。

她還表示，面對新冠疫情，應加強國際合作和團結的紐帶。現在，世界比以往任何時候都更需要團結一致，「現在不是退出的時候，而是發揮領導作用的時候」。

新冠疫情目前仍在全球蔓延，美國許多州的感染人數也都在飆升。根據約翰·霍普金斯大學的數據，截至星期二下午5時30分，美國累計新冠確診病例接近300萬，死亡人數超過13萬。全球的累計確診病例已超過1171萬，死亡人數也已超54萬。

川普總統5月底就曾宣布，美國將切斷與世界衛生組織的聯繫，將經費轉移至其他機構，理由是世衛組織未能完成美國要求的改革。