中國深圳市公安局公佈12名被中國海警截獲的港人現狀以及涉嫌罪名，12名港人的家屬星期六召開記者會。圖／擷自公視新聞影片

中國深圳市公安局打破沉默，公佈12名被中國海警截獲的港人現狀以及涉嫌罪名。深圳市公安局發布的通報說，這12名港人因涉嫌偷越邊境犯罪，已被依法採取刑事拘留強制措施。據報導，這12名香港青年中有人曾參與反送中運動，他們是在香港乘快艇試圖逃亡台灣尋求政治庇護時遭到逮捕。

深圳市公安局鹽田分局星期天發出的通報是中國當局首次就此案件做出的宣布。

通報說，8月23日廣東海警查獲的李某某、郭某某等12名非法越境人員的案件正在偵辦中，公安機關將依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。

稍早幾位家屬所聘請的律師說，深圳當局告訴他們，這12名港人已經由其他律師代表。他們之前多次要求探視被拒，還有律師接到官方電話要求他們退出此案。

這12名港人的家屬星期六召開記者會，批評說自事發至今被拘留者仍被秘密關押，音訊全無，同時還批評中國當局以官派律師剝奪被捕者聘請律師的權利。

家屬們星期天在記者會上提出4項要求：拒絕「官派律師」、要求當局給被拘留者提供合適藥物、當局准許被拘留者與家屬通電話，以及要求港府確保這12名港人的權利，立即把他們接回香港。

至今除了星期天的通報提到「李某某、郭某某」之外，大陸和香港當局都沒有公開確認這12名港人的身份，但是香港媒體報導說，其中一人是參與反送中運動的香港民間組織「香港故事」成員。他因涉嫌違反港版國安法，於8月10日被港警拘捕，之後獲准保釋。路透社報導說，另外一名被捕者有香港和葡萄牙雙重國籍。

美國國務卿蓬佩奧對包括香港民主活動人士在內的這12名港人被關押深表關切。蓬佩奧9月11日在一份聲明中說，他們被逮捕後中國當局不准他們接觸律師，也沒有提供有關他們的相關消息，包括他們應享有的權利以及可能被起訴的罪名等。

美國國務院發言人奧特加斯（Moegan Ortagus) 推文指出，這12名被捕港人是香港民主活動人士，他們被捕是香港人權狀況惡化的又一可悲例證。

對此，中國外交部發言人華春瑩9月13日以英文發推反擊說「事實核查：那12人是因為在海上越境被拘捕，他們不是民主活動人士，他們企圖把香港從中國分裂出去。」

中國駐港特派員公署發言人在發表聲明說，「針對美個別政客就一起仍在偵辦過程中的香港居民非法越境案指手畫腳、說三道四」表示強烈不滿和堅決反對。