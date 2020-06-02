聯合國安全理事會第2758號決議，判決中華民國於聯合國等國際組織的代表權，完全被中華人民共和國繼承。所以只要有人自稱中華民國，中華人民共和國就有權繼承，但對台灣則毫無瓜葛。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

原定於2020年3月5日，在北京召開的第13屆全國人大第3次會議，因武漢疫情而延至5月22日至28日在北京召開。會議結束前大會以2871票贊成、1票反對、6票棄權，以99.76%壓倒性票數，通過建立健全香港特別行政區、維護國家安的法律制度和執行機制的決定草案，簡稱為香港國安法。

北京官方拿慣用、顛倒黑白技倆重申，該法旨在維護「一國兩制」、「港人治港」、是讓港人高度自治的方針。還強調中國堅決反對，任何外國和境外勢力，以任何方式干預香港特別行政區事務；督促香港特別行政區應儘早完成國家安全立法，及設立維護國家安全的機構和執行機制；授權中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責；並授權全國人民代表大會常務委員會，可制定相關法律列入《香港特別行政區基本法》附件三的形式，由香港特別行政區在當地公布實施。

中國人大第13-3次大會強行通過的香港國安法，瞬間在國際社會引起巨大風波、砲聲隆隆。川普總統於美東時間5月29日下午2:40，舉行一場細數美國與中國關係的新聞記者會，前後大約十分鐘，涉及貿易、病毒、世衛、竊密、香港等五個層面。

他說：「中國一貫的不當行為，幾十年來剝削美國，搶劫我們的工廠，搶奪我們的工作，偷竊智慧財產權，並違反在世界貿易組織體制下的承諾。還被視為是開發中國家，逃過制裁。我的行政當局提出交涉，並為正義奮戰。

中國隱瞞武漢疫情，導致病毒擴散，造成全球瘟疫大流行，害死超過10萬美國人，整個世界遭受嚴重經濟危機。中國封鎖武漢不讓病毒傳到北京，但卻允許病人在全球自由旅行，包括歐洲與美國。此般劣行造成的死亡與破壞損失無法估計。我們要討個交代，不只是為我們自己，也是為了全球其他國家。

中國每年捐給世界衛生組織四千萬美元，美國每年付出大約四點五億美元，但中國卻完全控制了世界衛生組織。世衛需要進行改革，但他們拒絕行動。我今天決定將終止我們與世衛組織的關係，將這些資金轉用於其他全球事務，以及更值得注資的全球公共衛生迫切需求。

中國政府一直進行滲透、拐騙間諜工作，偷取產業機密。我們必須加強保護重要的大學研究，禁止某些中國來的外籍人士進入美國。我要保護美國金融體系的完整性，投資公司不應該讓客戶因投資中國企業，暴露於中國公司不照規矩來而產生的隱性不當風險。

中國明確違反了1984年中英聯合聲明的條約義務，一國兩制方針，保證香港維持50年不變，還有27年才到期，中國已把原本承諾的一國兩制體系，換成了一國一制。這對香港人民，對中國人民，以及的確對世界全人類來說，都是一場悲劇。因此，取消給予香港不同特殊待遇的政策豁免。這將影響過去與香港所簽署、所有範圍的協定，從引渡條約到軍民雙用科技出口管制，以及許多其他事項，只有少數例外。修訂國務院對香港的旅遊安全建議，撤銷獨立關稅與旅遊區域的特別優惠待遇，制裁直接、間接涉及侵害香港主權的中共與香港官僚。」

中國外交部發言人趙立堅，於北京時間5月29日舉行記者會說：「香港是中國的一個特別行政區，是直轄於中國中央人民政府的一個地方行政區域。從國家預算建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是為了維護國家主權，安全和發展利益，是為了確保『一國兩制』方針行穩致遠。這個問題純屬中國內政，任何外國無權銜。」他還說：「3月27日中美元首通話時，美國領導人再次表示：『美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生。』言猶在耳邊，美方是不是打算食言而肥？ 」

北京撕毀承諾 一國兩制成空

趙立堅的發言確實令人嘖嘖稱奇，想不到中國還有臉拿食言而肥來答詢，真是馬不知臉長、白白布染到黑硬拗、臉皮真的有夠厚。在國際社會相處往來的準則，就是信守條約承諾。1997年香港回歸中國，是基於1984年中英聯合聲明答允，香港特別行政區基本法50年內不變的承諾，現在23年還沒過完就已經面目全非，而且還大剌剌地強行通過港版國安法，把鄧小平於1987年4月16日在北京人民大會堂，向香港基本法起草委員會委員公開承諾，香港回歸中國後，會按《基本法》體現一國兩制，對港政策五十年不變，五十年之後繼續不變，讓那裏馬照跑、舞照跳，保留資本主義生活方式。現在卻任憑人大會授權，制定香港特別行政區基本法，強行撕毀中英承諾、謀殺香港人民自由，素有東方之珠美譽的香港，此刻已光芒逝盡、奄奄一息。

2019年港人前仆後繼反送中運動，喚起台灣人民覺醒，看清楚中國的嘴臉。原來給香港一國兩制、50年不變的承諾，只不過是想利用它來吸引台灣、自投羅網的誘餌。在中南海決策辦公室眼裡，根本不把香港當回事。現蔡英文已成功連任，而且重申不承認九二共識、不接受一中原則、拒絕一國兩制，所以馬上拉下臉，撤銷香港特區地位，直接將它收編成，中國粵港澳大灣區的一環。既然香港已不再是一個行政特區，美國當然也勢必撤銷其獨立關稅、與旅遊區域的特別優惠待遇。香港在不久，將淪為今日的新疆，似已成定局，真是令人不勝唏噓。

何以致之？千錯萬錯、錯在其早已完全置身中國勢力範圍的掌控中。雖然提早了27年，但遲早還是要落入今日的下場。現在看來，1997年的回歸，已注定把香港推進無法迴旋的絕境。歐美也只能乾著急，使不上力。看看今天香港悲慘遭遇，也讓人不免對台灣未來憂心忡忡，有道是「今日香港，明日台灣」。因為台灣至今仍把自己定位為中華民國，而不是國際社會所認定的台灣。

國際社會對中華民國與台灣，有完全不同的詮釋與註解。聯合國安全理事會，於1950年11月30日第530次會議中，以9比1的票數判決台灣不屬於中國所謂的固有領土；於1971年10月25日經由第2758號決議，判決中華民國於聯合國等國際組織的代表權，完全被中華人民共和國繼承。所以只要有人自稱中華民國，中華人民共和國就有權繼承，但對台灣則毫無瓜葛，根本沒有任何法源與藉口。何況，舊金山和平條約清清楚楚授權，指派美國為主要佔領權國。想動台灣一根汗毛，請先拿出任何法理證明來說服美國。

外交部長吳釗燮於5月26日，接受媒體專訪時說，北京趁國際社會忙於抗疫時，推動制定「港版國安法」，下一步則可能對台動武。這是很好的自我警覺，提高敵我意識與認同。他指出「中國政府面臨國內危機時，常在外部找代罪羔羊，台灣很容易成為中國眼中的代罪羔羊」。那台灣要如何才能避免，再次淪為中國眼中的待罪羔羊呢？有道是知己知彼，才能突圍走出困境。那完全取決於，台灣如何自我定位。把台灣定位為中國的正宗承傳，叫中華民國，那無異自找死路，把自己端到貢桌上，讓中華人民共和國來合法繼承。把自己定位為台灣，自然廣受國際承認，聯合國早就判決它不屬於中國，當然也受到主要佔領權國美國的確保。如果既想承傳中國法統、又想代表台灣，叫自己為中華民國台灣，那根本就是異想天開，一方面開門讓自己有機會成為中國的待罪羔羊，另一方面也無法把台灣帶出場，因為中華民國從不曾擁有過台灣的領土主權。看看香港、想想台灣、何去何從？