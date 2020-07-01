台加文化協會和台加文化節

在美國四處演講參加海外台灣人的活動過程中，我印象非常深刻的一個海外台灣人團體是「台加文化協會」。這是在加拿大溫哥華的台灣同鄉成立的文化性組織。當年我去到溫哥華時，非常高興碰到台灣精神科的大前輩林宗義教授，林教授是二次戰後台大第一任精神科主任，他的父親林茂生博士是日治時代台灣第一位留美的博士，教育家林茂生也是二次戰後台大文學院首任院長，很遺憾的是林茂生在二二八事件中遇難。在溫哥華還有一批台灣早期留學生，他們沒有選擇留在美國，卻喜歡加拿大的多元包容文化和自然環境，在加拿大留了下來成家立業逐漸生根於加國。這批優秀的台灣同鄉包括台大畢業的楊正昭醫師、東海畢業的蕭欣義教授，還有熱心台灣人事務的張邦良、許建立、施興國、林仁森、周洪才、陳慧中、張理瑲、盧月鉛、……等各專業領域人才，他們除了在台灣人教會、同鄉會、合唱團積極參與之外，當時也發起籌組「台加文化協會」，主要是希望將台灣文化介紹給加拿大人，並鼓勵加拿大人來參與台灣人舉辦的活動，透過台加雙方文化交流強化台灣人在加拿大的影響力！



台加文化協會創會會長林宗義教授夫婦。圖／擷自台加文化協會網站

「台加文化協會」平時除了有各種台灣同鄉可參與的生活講座和聯誼活動，最大的年度節目就是每年秋季會舉辦「台加文化節」，從台灣邀請精彩的文化藝術節目去溫哥華表演，並邀請加拿大社會各界人士參加，台灣同鄉也全力參與提供各式台灣美食小吃和各種展示攤位，每次節慶持續兩、三天，都會吸引數千人參加，這個「台加文化節」活動辦得非常成功，轟動加拿大，甚至被加拿大政府評選為加拿大最佳少數族群的節慶。每年加國政府官員和國會議員都會來捧場，媒體也會加以大幅報導，甚至台灣駐加拿大的官方代表也利用此機會，可與加國人士進行親切交流不受干擾，可說是很成功的民間外交和文化交流活動。我從「台加文化協會」一開始成立就加入作永久會員，在擔任立委期間，也盡量幫忙爭取經費或邀請表演團體，支持「台加文化節」這個有意義的活動！

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