美國大選正好是一個照妖鏡，照出一個事實，這是一場媒體網路戰爭，川普如果真的無法連任，那麼打敗川普的不是拜登，而是美國被中共操控的主流媒體和社群網路。投票前，主流媒體和網路封鎖拜登家族醜聞，這一件事就替拜登多出500萬票，七十年前的毛澤東已經對政治預言結局，「文字的力量大於槍砲」。

美國陷入紅色風暴

川普覺醒太慢，現在他要求刪除給予網路生殺大權的230條款，似乎已經太慢，川普四年來，得罪太多媒體集團，加上幾十年紅色滲透結果，一場選舉下來，美國變成兩個世界，如今吃到苦頭，卻也顯示出美國媒體自由放浪太久，養成的腐敗和缺乏正義。

回頭看中共控制下的香港，媒體人黎智英批判中共，被羅織罪名五花大綁下獄，「彭博新聞社」的范姓女記者突然被逮捕，被驅逐出境者更多，罪名尚未公布，而台灣呢？勇於批判台灣卻對中共唯唯諾諾的中天電視，換照沒通過，開始打著言論自由旗號，為下一步進攻網路平台做足行銷，「中天新聞台」到底是自由媒體？或者只是中共利用的代理人？只有中天高層自己清楚，我無法置評，中天呼天搶地發誓說，「沒有收一毛錢中資」，但是不拿中資，不見得就不能替中共服務，兩者不能混為一談。

中天的最後一夜，蔡老闆說，政府怕中天新聞台，言下之意，這才是NCC不給中天換照理由，其實，台灣政府並不怕任何電視台，說白了，台灣政府害怕的是躲在電視台背後的紅色統戰和洗腦任務。

蔡老闆說，他是台灣人也是中國人，他愛台灣也愛中國，這是典型商人的嘴臉，萬一中共真的對台灣發動戰爭，請問蔡老闆，你站在哪一邊？因為愛台灣，所以批判台灣政府很給力，這一點說法，我接受，但是，既然愛中國，卻不敢批判中共政府，這一點就無法說服我，難道中共在中國實施的迫害人權政策，管理言論作法，全部完美無缺嗎？或者無可批評？或者是中天膽子小，不敢批評，還是台灣政府下令中天不能罵老共，不能說老共是非，這一點才令我好奇，真的愛中國變好，應該更勇敢批判中共才對，中國才會好，14億中國人才會有希望，不是嗎？難到中天的言論，對台灣和中國有兩套標準？以上皆是我的猜測。

中天轉戰網路YT，下架前的痛苦行銷術，獲得回報，一舉突破200萬訂閱，創下紀錄，驗證了中天還是有基本的客戶，這200萬裡面，有一半是自認中國人的同溫層，另一半是非中國人，卻是反對小英政府的閱聽者，看來200萬已經到達極限，根據蘋果的民調，中天轉戰網路後，會去看的人只有18%，不看的72%，其他10%沒意見，這個民調也符合台灣的族群認同，70%以上的民眾對中天親共言論，心裡有數，有這麼多閱聽者，網路平台的競爭必定更激烈，當然，要恭喜中天，更恭喜員工、記者、導播，有工作有薪資，可以生活，讓人羨慕，也希望蔡老闆對員工工作權持續保護下去，善莫大焉。



作者指出，媒體應發掘真相。中天喜歡挖掘台灣真相，勝過挖掘中國真相，閱聽大眾無法認識真實的中國社會和政治，才是阻礙交流的主因，這是媒體很大的缺憾。示意圖／擷自Pixabay，youtube，民報合成

中天敢罵中共嗎？

中天支持台灣必須和中國統一，這是言論自由範圍，我沒有意見，但是，媒體還有另一個工作就是發掘真相。我的感覺，中天喜歡挖掘台灣真相，勝過挖掘中國真相，閱聽大眾無法認識真實的中國社會和政治，才是阻礙交流的主因，這是媒體很大的缺憾，我不知道中天是否願意在這一區塊努力補救，可以讓那些懷疑中天只是中共傳聲筒者釋懷，如此才能把收看人口拓展到非同溫層裡面，否則，從多次民調內容來看，拒絕被中共併吞來到80%，中天所佔的統派立場，剛好在對立面，這永遠是一場八比二的戰爭。

下筆之前，我曾經有些猶豫，古訓說，「聞鄰人有喪，不應喜悅」，但是，回頭一想，把搬家辦成喪事者，另當別論，對於中天新聞台的換照不通過，政府以及民間各種立場已經書寫文字，實在無須我多言，況且我還是中天電視台的利害關係人，我在民報的小文章〈 無知是通往奴役的道路 〉，兩年前被中天控告損害名譽，至今還在纏訟之中，該電視台喜歡花錢找律師告人，告小報社，本人至今才能體會，原來，台灣社會裡，大鯨魚的言論自由和小蝦米不對等，司法可以給有錢人當作箝制言論自由工具，有錢人一夕之間，可以隨時把平台搬到網路，還擺出被政府欺負的可憐樣，大鯨魚可以利用自己的傳媒，從戶內搞到戶外，長達一個月悲情行銷，向政府呼喊言論自由，我這個小蝦米只能在法庭呼喊言論自由，微弱的聲音和螞蟻沒有兩樣，大鯨魚要求我花大錢登報紙道歉，否則刑事民事一起伺候，小蝦米生無分文，爛命一條，無力登報道歉，所以，我如果打輸官司，我寧願坐牢，假若我贏了，會對中天加倍奉還。