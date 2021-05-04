作者指出，2021臺灣U-12軟式棒球經典賽的特色在於強調親子棒球，選手的家長也加入球隊，除分攤相關後勤與支援工作外，也能陪伴孩子一起成長，由家庭與社區生活中發展出來的社區棒球，能圓滿提供少年學生身心靈與學業同步成長的需要，因此，藉由社區棒球，來推展台灣的棒球運動，應是可行與必要的途徑。圖／擷自中大聯盟棒球學校臉書

不久前台中市，有一位學習柔道才二週的七歲小孩，被其學長與無證照教練輪流摔27次，至今仍在為生命掙扎，令人堪虞，更讓人憂心年幼學生能否獲得安全的運動技能學習環境？另外，新北市高中棒球社團盃賽，由於季軍戰發生捕手漏接，球撞地反彈直接打中主審手肘，主審氣到狠摔面罩，並大罵捕手「為什麼要閃球？」，球隊教練出面為選手辯護，雙方發生言語衝突，更導致主審逕行裁定比賽勝負，讓輸的一方難以接受，對於運動競賽的公平性，以及運動精神的培養，亦有不利的影響。

另一方面，甫於桃園青埔慢速壘球場舉行的「2021台灣U12軟式棒球經典賽」，計有桃園、台北、台中、新竹縣、新竹市、高雄、台南、彰化、新北、基隆、宜蘭、苗栗等全國12支國小社區棒球隊參加。首先將12支隊伍，分成四組進行單循環比賽，然後，各組的第一、二、三名，分別進入第二天的1至4名、5至8名的複決賽，以及9至12的交流賽。所以，每一隊每天皆須比賽二場，二天共比賽四場，沒有一隊因為輸球，就提早打包回家。此外，雖然不同隊伍的教練，各有其帶兵的方法，但各隊的氣氛皆非常好，即使是比分落後，仍然能看見教練的笑臉，「沒關係！專注！」，則是教練最常用的語詞，不會過度的責難。

棒球運動朝社區化發展

筆者好奇，是如何籌辦這樣的比賽？遂請大會主席，也是中央大學聯盟棒球學校總教練劉教授，談談其辦理U12經典賽的目的。他說，以台灣少棒的現況，實在讓人擔憂，因為校隊的小選手訓練量大，很難兼顧學業，甚至可能早早就荒廢學業。為了避免這個缺憾，8年來，劉教授熱心提倡社區棒球，目前中大棒球聯盟已擁有三百多位球員。球團日漸茁壯，甚且，其特色在於強調親子棒球，選手的家長也加入球隊，除分攤相關後勤與支援工作外，也能陪伴孩子一起成長。劉總教練希望經由大家的努力，未來也能發展成類如美國威廉波特少棒等級的組織與規模。

比賽要花不少錢嗎？劉教授繼續說：為了要持續辦下去，我們不能花太多錢。假設今年能獲得贊助，但明年或後年也不一定有，萬一無法持續獲得贊助，如何辦下去呢？所以，除了支付裁判費與場地費之外，其他諸如文書、庶務、場地整理等，皆得由中大聯盟的志工擔任，並將賽事的重心完全放在小選手身上。值得一提的是，閉幕典禮除了頒發得獎隊伍之外，劉總教練特別介紹最佳教練獎的得主是一位醫生，他是家長，卻能成為最好的教練，更由於教練的夫人非常支持社區棒球，因此，特別邀請夫人一起受獎。獲得前四名隊伍，興高采烈的團體大合照，更讓賽會畫下完美的句點。目睹由家庭與社區生活中發展出來的社區棒球，能圓滿提供少年學生身心靈與學業同步成長的需要，因此，藉由社區棒球，來推展台灣的棒球運動，應是可行與必要的途徑。