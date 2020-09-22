中山長老教會的葉啟祥牧師，在李登輝先生的告別追思禮拜的講道中，有講著：人生真正的意義著是擺脫困擾糾纏尋到自由，國家嘛是仝款。圖／擷自總統府直播影片

支共綁匪軍機不斷飛過所謂「海峽中線」威脅台灣安全，台灣管理當局的外交部發言人回應講：「中華民國台灣」是主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。」

夭壽，這個蔡英文荒誕主張的「中華民國台灣」，現在憲法上的神聖領土清楚包括支那和蒙古領域。

「支那人民共和國」的國土面積是9,634,057平方公里；

「蒙古人民共和國」的國土面積是1,564,116平方公里；

「支那民國台灣」管理當局實質控制的面積是36,193平方公里。

簡單的算術結果：蔡英文的「支那民國台灣」有99.6%的神聖領土，予兩個聯合國會員國佔領，攏分別已經是支那人民共和國和蒙古人民共和國的合法管轄領土。

蔡政府要對中國和蒙古政府收回管轄權？

台灣管理當局的外交部竟然公開主張，有權「在領土上行使有效排他性管轄權」，等於是要對支共綁匪和蒙古政府收回管轄權的「警告」！

可預見的後果是：支共綁匪的軍機會故意不斷飛過所謂「海峽中線」，秀拳頭母大粒的威風；呣除好甚至，蒙古嘛會聲援支共綁匪的軍力示威，嗆台灣管理當局公然企圖侵犯蒙古主權。

蔡英文危害台灣人的所謂「中華民國台灣」，可以和伊置在國家圖館彼本拖屎連的所謂「博士論文」，作伙擲落垃圾桶啦！

中山長老教會的葉啟祥牧師，在李登輝先生的告別追思禮拜的講道中，有講著：人生真正的意義著是擺脫困擾糾纏尋到自由，國家嘛是仝款。坦白講，這句話是當時坐在頭前排的蔡英文，上需要深思反省的一句話。

蔡英文個人必須誠實面對「論文門」爭議，解除封存並開放所有相關的個人學位資料，接受檢驗。按呢，台灣社會包括蔡英文本人才能當擺脫困擾糾纏，瞭解真相，得到自由。

蔡英文的台灣管理當局，嘛需要向台灣人和國際社會明白表示，將啟動「正名制憲」，廢除非法的、外來的假「支那民國」體制，以台灣和澎湖以及鄰近台灣人活動的島嶼為領土，制定新憲法成立新國家，金門和馬祖的歸屬，著交由國際監督，以住民公投決定其前途。按呢，台灣才能當擺脫困擾糾纏，建立新閣獨立的國家，得到自由。