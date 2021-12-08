美國安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日在白宮表示，美國將從外交和嚇阻的角度，採取一切行動，確保中國無法武統台灣。示意圖／擷自PBS News hour影片

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日在白宮表示，美國將從外交和嚇阻的角度，採取一切行動，確保中國無法武統台灣。

蘇利文在白宮說明美國總統拜登與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）視訊峰會成果時，被問到如何因應「俄羅斯入侵烏克蘭的同時，中國武統台灣」，蘇利文強調，將採取一切行動確保不會發生此事。

拜登在與普丁視訊通話中，警告俄羅斯對烏克蘭發動的任何攻擊，都會引發西方祭出強烈經濟反制措施，普丁則要求保證北約部隊不會逼近俄羅斯。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在華爾街日報舉辦的論壇表示，北京不滿足於現狀，對台採取不同做法，美國將依循一個中國政策與台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛。

布林肯表示，北京不滿足於維持了四十多年和平的兩岸現狀，台灣擁有強大的民主與經濟，為全球做出很多貢獻。

布林肯表示，美國長期遵循一個中國政策，落實台灣關係法，確保台灣有自我防衛能力。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）最近談論中國帶來的挑戰，都表達對台灣的關切。

奧斯汀在軍事新聞媒體《Defense One》舉辦的展望2022研討會表示，他將確保美國的軍事科技和能力維持競爭優勢，發展「整合式嚇阻」（integrated deterrence），與盟友合作。

奧斯汀說，外交手段處理各式各樣的情況，若無效，美國也能在有利位置以包含軍事在內的方式果斷取勝；他提到烏克蘭與台灣，看著俄羅斯軍隊在邊境集結，加上那些破壞穩定的言詞與網路活動，很像俄羅斯2014年入侵烏克蘭的重播，他指出，若俄羅斯攻打烏克蘭，將是相當糟糕的舉動。

奧斯汀表示，美國支持台灣，也會依據台灣關係法，持續支持台灣自我防衛；他說，美國不希望看到現狀改變，尤其是片面改變，所有區域內的緊張情勢都應該首先從外交途徑解決。

沃梅斯4日在「雷根國防論壇」（RNDF）表示，中國網路攻擊能力的進步特別令人不安，中方可能以此攻擊美國重要的基礎設施，若兩國發生衝突，這不僅影響美國軍力投射，對普羅大眾也有巨大影響。沃梅斯說，台灣國防部應強化類似水雷、反艦飛彈和岸巡防禦系統等自我防衛能力。