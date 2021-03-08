門諾基金會表示，如今要接送多達20位長者且多數為身心障礙者，僅有一台車輛是不夠的。因此除了由台東縣衛生局所補助的一台車輛以外，剩下兩台車皆由門諾基金會自行籌措。圖／門諾基金會

門諾基金會「日間照顧中心」就像是長者們的另一個「家」，讓長者可以有專業人員協助，得到妥善又專業的照顧，在生活之中共同陪伴與傾聽，度過安穩的每一天。

台東縣東河鄉坐落在海岸山脈右側，門諾基金會東河工作站的「隆昌日照中心」目前所服務的長者中，大多居住在山區的村落，可說是「偏鄉中的偏鄉」，再加上失能程度偏高：其中12位領有身心障礙手冊、3位罹患失智症，且日常上多為獨居、中低收入戶等身分，這樣多重的弱勢長輩們都能在門諾基金會日照中心得到完善的照顧。

當長照2.0從偏鄉出發：社區型交通接送與沐浴

位在台東縣的東河鄉，是東部狹長的海線鄉鎮之一，許多村落在陡峭的山區之中。東河鄉的人口多為阿美族、產業以務農為主。如今青年人口流失嚴重，根據台東縣東河鄉市公所資料（108年東河鄉統計年報，109年未出），東河鄉的老年人口（65歲以上）高達23.47%，等於每五位人口當中就有一位是長者，身心障礙人口高達8.48%、低收入戶為4.07%。

門諾基金會表示，2018年是以「作在最弱小的弟兄身上」，讓廢置的國小校園重生成為東河工作站，並運作具小規模多機能的「隆昌日照中心」。在幅員遼闊的東河鄉之中，門諾基金會東河工作站的隆昌日照中心是唯一的日照中心，再加上許多長者居住在山區中的村落，除了老老照顧或獨居形態的長者之外，即使有兒女同住，在務農的情況下無法有多餘的人力照顧或接送。

因為位在偏鄉之中，必須先解決「交通」的問題，才能進行「照顧」的計畫。所以隆昌日照中心特別重心放於社區型服務中的「交通車接送」和「沐浴服務」，讓家屬可以大大鬆一口氣，也讓長者更願意接受長照服務。

日間照顧中心的交通車，就像老大人們的娃娃車！

在都會型的日照中心有些會與租賃業者合作，將交通接送外包處理，然而山區缺乏大眾運輸，更不用說有租賃業者願意長期配合。因而日照中心的交通車，最主要目的，就是挺進山區之中，接送長者於家中和日照中心來回。

門諾基金會指出，日間照顧的交通車，其實就像是老大人的「娃娃車」一樣，載送他們到日照中心「上學、放學」，然而和娃娃車不一樣的是，日照交通車的後方因有無障礙升降設備，方便坐輪椅的長者直接上車，並藉由固定輪椅安全鎖保護，確保路途上的安全。



門諾基金會的日間照顧交通車車齡高，需要各界幫助以利汰換車輛。圖／門諾基金會

青年返鄉開交通車服務長者，貼心又安心

主要負責開交通車的庶務員宋憲文，自幼從東河鄉尚德村長大，本身也具有照服員執照。住在泰源村、每天搭乘交通車、高齡82歲且獨居的吳女士表示，門諾基金會的交通車服務很棒、很方便！開車的宋先生也很好！尤其是曾經歷車禍，讓她左邊的膝蓋留有後遺症，庶務員宋憲文在攙扶她上下車時，還會特別留意吳奶奶的左半邊身軀，以免她摔倒或滑倒，而且車子行經的路程上，即使是山區路段或轉彎，宋憲文總是開得相當平穩。吳女士還特別強調，她發現交通車每次都會等到她確實進去家中時，才會離開，讓她相當感動。



主要負責開交通車的庶務員宋憲文，自幼從東河鄉尚德村長大，本身也具有照服員執照，服務更細心安全。圖／門諾基金會

偏鄉長照難題多，車輛再利用、經費自行吸收

要守護長者們的信任與安心，交通車是一切照顧的起始點與基礎，但在運作上也著實不易。東河工作站隆昌日照中心的楊雅雯站長表示，在日照中心的運作中，花在交通接送的人力、成本都很高。偏鄉路途崎嶇遙遠，超出的里程數無法申請補助，考量到長輩們的弱勢情況，目前由門諾基金會自行吸收負擔。

再加上如今要接送多達20位長者且多數為身心障礙者，因而僅有一台車輛是不夠的。因此除了由台東縣衛生局所補助的一台車輛以外，剩下兩台車皆由門諾基金會自行籌措。這樣的困境在偏鄉之中，並不只是個案。



交通車可說是一切照顧的起始點與基礎，但在運作上也著實不易，車體已老舊。圖／門諾基金會

現役交通車里程數高、常熄火、過於老舊 亟需換新

門諾基金會壽豐工作站於去年開辦「力百海日照中心」，如今也是壽豐鄉唯一的日照中心。如同東河工作站所面臨的一樣，在土地面積廣大的壽豐鄉，大部分的長者每一天也仰賴著交通車的接送服務。

由於新開辦的關係，目前力百海日照中心的兩輛日照交通車，是由復康巴士退役下支援使用，車齡分別高達11年、16年之久，再加上如今每日跑遍壽豐鄉的大小村落，平均每日來回加起來，光一天就要跑62公里之多。長期下來車損嚴重，因車子已老舊，常常發生熄火、打檔不順的情況，督導員、照服員花費許多時間排除車況問題以及檢查，也對服務上造成一定的困擾與擔憂。

如今有越來越多長者，想要來到壽豐工作站力百海日照中心接受服務，然而受限於交通車的老舊與缺乏，現階段無法再增加接送的長輩人數，而且交通車一台費用所費不貲，讓站上同仁相當焦心。



門諾基金會的日間照顧交通車車齡高，需要各界幫助以利汰換車輛。圖／門諾基金會

長者等待日照交通車，安心接送不孤老

日間照顧的存在目的，其一就是希望能讓家屬放心的托顧長輩，減輕照顧壓力，而交通車正是為了承載這個「安心」意義的一大功臣。如果沒有交通接送，對年長的阿公、阿嬤來說，要外出來上課真的非常困難。

「力百海(lipahak)」在阿美族語中為「快樂」之意，這正是門諾基金會希望帶給長輩們晚年生活簡單而衷心的盼望。門諾基金會壽豐工作站力百海日照中心，目前正在勸募交通接送服務車輛，期許有力之士可以共同守護偏鄉長者、讓阿公阿嬤們可以安全的來到站上接受照顧服務。

有意捐車民眾可洽詢：03-8338009 # 422 李小姐。