華航改名說了幾十年了，民進黨又再完全執政，一定要有所交代，現在全世界看到China都避之唯恐不及，世界各國官方當然不會明說，但是世界各國人民能躲中國人多遠就躲多遠！(圖／林冠妙)

台灣如果沒有和中國劃清界線，就會被當成中國的一部分！

儘速將華航的英文名從China Airline 改成Taiwan Airline，中文名可以先不改；護照直接去掉 Republic of China；中文沒改，中文沒改，中文沒改，不要反對，不要反對，不要反對；更不要讓台灣人繼續被歧視和排斥！

現在武漢肺炎肆虐全球，許多國家禁止和中國通航，台灣也被一些國家當成中國疫區，台灣人真是有夠衰小！

台灣需要正名！明明我們不是中國，為什麼要拿中國的標籤往自己身上貼呢？

中國隱匿疫情全球遭殃

從SARS、非洲豬瘟到現在的中國肺炎，中國政府從來不說實話，人必自辱而後人辱之，現在幾乎全世界都很氣中國，因為中國是累犯，中國愛說謊話、大話、空話，請問說實話有很難嗎？我們台灣明明不是中國，卻自稱是中國，外國人搞不清楚也是難以避免的。

華航改名很重要，說了幾十年了，民進黨又再完全執政，一定要有所交代，「你明明自稱China，但又說自己不是China！」其實很難自圓其說，外國人會覺得你們在搞什麼飛機！現在全世界看到China都避之唯恐不及，世界各國官方當然不會明說，但是世界各國人民能躲中國人多遠就躲多遠！

在國際機場，大家看到China Airline來了，會不會心裏都覺得毛毛的，趕緊把口罩帶起來；拿行李時，如果行李轉盤和China Airline同一𨍭盤，趕快拿行李趕快閃人；海關人員看到中華民國護照上面印著 Republic of China，也要思考一下這個China不是那個China；許多人都有持中華民國護照，被當成中華人民共和國護照的不愉快經驗；話說回來，我們明明不是中國，護照上還寫China，能夠怪外國海關嗎？

台灣明明就不是中國，還硬要說自己是中國，真的是頭殼壞了！我們只能不斷的跟國際說我們不是中國，到底累不累啊？拜託！不要再繼續把China兩個字往自己身上貼！

對內可以中華民國，對外要用 Taiwan，藍綠各取所需「一台各表」，大家各退一步，台灣對外的英文要改成 Taiwan 才是正途。

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