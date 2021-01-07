美國參眾兩院6日召開聯席會議，認證各州選舉人團投票結果，正式確認拜登以306張選舉人票擊敗川普的232張，成為美國第46任總統，拜登將於20日就職。圖／擷自PBS News hour影片

美國參眾兩院6日召開聯席會議，認證各州選舉人團投票結果，正式確認拜登以306張選舉人票擊敗川普的232張，成為美國第46任總統，拜登將於20日就職。

參眾兩院聯席會確認拜登當選後，現任總統川普發布聲明，強調「即使我完全不同意選舉結果，事實也證明我的觀點，但政權仍將有秩序地於1月20日交接」。

他表示「會持續確保只計算合法選票」，「儘管這是美國總統史上最偉大的一任任期的結束，卻是美國再次偉大的開端」。

參院牧師布萊克（Barry Black）在國會確認拜登勝選後不久，帶領全體國會議員禱告。禱告詞中除譴責鋼鐵川粉對國會的褻瀆，還提醒立法者應該謹言慎行。

布萊克表示，「對於美國國會大廈遭到褻瀆，無辜者鮮血橫流、生命喪失、民主遭到威脅而功能失調，我們身感痛苦與惋惜」。「這些悲劇提醒我們，話語何其的重要，生與死的力量全在舌頭之上」，「自由的代價就是永遠保持警醒」。

國會聯席會6日下午為大選結果做最後認證，程序依字母順序逐州進行。若有一名參議員和眾議員對某州選舉人票提出反對，程序就暫停，待兩院議員分別進行以2小時為限的辯論，再進行表決，反對案在兩院獲半數支持才通過。

聯席會開始不久，大批川普支持者闖入國會大廈，試圖阻擋大選認證，議員撤退避難，程序停擺。華府警方指出，示威行動造成4人死亡，52人遭捕。

參議院議長、負責主持國會認證程序的副總統彭斯（Mike Pence）晚間於參院致詞，對堅守崗位捍衛國會大廈的人們表達感激，對於造成破壞的人士，彭斯譴責說，「你們並未勝利，暴力永遠不會勝利，勝利的是自由」。彭斯強調，隨著兩院議員今晚恢復大選認證程序，世界再次見證美國民主的韌性與力量。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，他們沒想到美國民主遭受如此襲擊，「對於那些試圖阻礙我們履行責任的人士，你們失敗了。對於那些褻瀆我們民主殿堂的人們，正義將獲得伸張。」