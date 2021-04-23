美國參議院外交關係委員會周三（4月21日）以21票贊成、1票反對的幾近全數支持的表決結果通過了《戰略競爭法》（Strategic Competition Act）。圖／擷自梅南德斯影片，民報合成

一部由國會兩黨外交領袖合作提出的抗衡中國的法案獲得參議院委員會表決通過，該法案將為美國在外交、經貿和人權方面設定藍圖並提供資源，與中國展開競賽。與此同時，參議院領袖正式推出另一項醞釀已久的大型投資法案，旨在透過向美國關鍵技術產業研發提供資金而在相關領域對抗中國。

參議院說外交關係委員會周三（4月21日）以21票贊成、1票反對的幾近全數支持的表決結果通過了《戰略競爭法》（Strategic Competition Act），成為華盛頓宣布與北京展開全面競爭後，兩黨成員今年首部共同推出的反制北京的重大立法。

《戰略競爭法》

「《戰略競爭法》是經過跨黨派努力的一項前所未有的立法措施，為印太戰略而使用美國所有戰略、經濟和外交工具，使得我們能夠真正面對中國對我們的國家和經濟安全構成的挑戰。」參議院外交委員會主席、來自新澤西州的民主黨參議員鮑勃·梅南德斯（Sen. Bob Menendez, D-NJ）在會上說，「這一時刻需要我們有一致的應對戰略，以便讓我們重建美國的領導地位，增強我們在競爭中勝過中國的能力，並重新將外交立足於我們的核心價值觀之上。」

梅南德斯還說，美國現在已對中國所構成的威脅和挑戰有了充分的討論，但缺乏實質性的應對策略，而這部《戰略競爭法》將為華盛頓制定反制北京的政策奠定基礎和方向。

「從一開始，我就說過任何應對中國的立法都必須要堅實、可行，且真正跨黨派。我認為我們今天通過委員會的這部法案符合了所有條件，」參議院外委會首席共和黨成員、來自愛達荷州的聯邦參議員吉姆·裡施（Sen. Jim Risch, R-ID）在周三的審議會議上說。

《戰略競爭法》由該委員會兩黨領袖梅南德斯和里施領銜推動。除了原有內容，週三的審議會議又通過新增了數十項修正案，其中包括要求美國政府以「外交抵制」的方式抵制北京冬奧，也就是只有參賽運動員及其家屬參加比賽，但美國不派遣任何政府官員或高級代表出席2022 北京冬奧會活動。

《無盡邊疆法》

與此同時，參議院多數黨領袖、來自紐約州的民主黨人查克·舒默（Senate Majority Leader Chuck Schumer, D-NY）週三同時宣布推出更新版的《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act）。這部法案呼籲在未來五年內投入1千億美元，用於基礎和先進技術的研發，並撥款1百億美元在全美範圍內創建新的「區域技術中心」（regional technology hub）。

與中國在印太地區乃至全球的競爭已成為民主與共和兩黨的一致目標。在近年來黨派爭鬥激烈的國會兩院，《戰略競爭法》和《無盡邊疆法》目前都得到了跨黨派的支持。拜登行政當局也已表示支持上述這兩項立法措施。

《戰略競爭法》主攻制定外交競爭藍圖

長達280頁的《戰略競爭法》目標為確保美國在未來幾十年中有力量「在國家和國際力量的所有方面」與中國開展競爭，強化美國應對中國政府威脅的外交戰略，重申美國決心支持印太地區以及世界各地的盟友和夥伴，要求美國重新確立在國際組織和其他多邊論壇中的領導地位。

法案還將印太地區的安全援助列為優先要務，加強美國的外交努力，在西半球、歐洲、亞洲、非洲、北極和大洋洲應對中國構成的挑戰。

法案計劃為印太地區提供6億5千5百萬美元的對外軍事援助資金，以及為印太海上安全倡議（Indo-Pacific Maritime Security Initiative）提供4.5億美元。法案還將為美國國務院撥款1千萬美元，用於促進香港民主。

法案擴大了美國外國投資委員會（CFIUS）的權力，目的在於強化監督和審查國際金融交易，避免可能對美國國家安全構成威脅的風險。

此外，法案包含多項增強台灣防務能力的措施，以及其它提升美台關係的內容。法案將增加國際發展資金以及強調與盟國、國際組織合作來共同抗衡中國不斷在全球擴張的勢力。

參議院外委會民主黨人、來自弗吉尼亞州的聯邦參議員蒂姆·凱恩（Sen. Tim Kaine, D-VA）在會議結束後告訴美國之音，《戰略競爭法》獲得委員會兩黨高度支持釋放了一個重要的信號。

「以兩黨的角度來看，我們都認為處理好與中國的競爭是未來最重要的事情，我們希望彼此合作，同時與拜登行政當局合作，確保美國具備我們所能擁有的最大競爭力， 」凱恩參議員說。

凱恩進一步表示，《戰略競爭法》將提升美國的外交重心。「法案提升了我們的關注焦點。現在有太多問題需要關注，但我認為今天獲得兩黨支持的投票結果表明，這就是我們需要關注的最重要問題，」他對美國之音說。

《無盡邊疆法》聚焦強化技術研發

由參議院多數黨領袖舒默和來自印第安納州的共和黨參議員托德·揚（Sen. Todd Young, R-IN）合作草擬制定的《無盡邊疆法》以去年5月推出的同名法案作為基礎，新增更多強化供應鍊和研發等項目，強化與中國在關鍵技術領域的競爭。

已獲得12位兩黨議員聯署支持的《無盡邊疆法》將擴大美國國家科學基金會（NSF），同時在其機構內建立一個「技術與創新指導委員會」，並在五年內為這個新成立的單位提供1千億美元資金，用於投資「基礎和先進技術研究、商業化、教育和培訓項目」。

法案將著重人工智能、機器人學習、量子計算、生物技術、網絡安全和先進能源等領域的研發。此外，法案還將提供1百億美元建立「區域技術中心」，作為研發、創業和製造的中心。法案還將為製造業提供24億美元建立「供應鏈韌性與危機響應項目」。

「《無盡邊疆法》是21世紀美國在全球舞台上維護當前和未來技術領導地位的關鍵，」舒默週三在院會發言時說。

將快速通過立法進程

《戰略競爭法》和《無盡邊疆法》為今年2月份舒默宣布將以快速通過方式推進的抗衡中國的重大法案的一部分。《戰略競爭法》通過外委會後，將等待院會進行表決，而《無盡邊疆法》仍需獲得參議院商務委員會進行審議和投票。

參議院外委會共和黨人、來自佛羅里達州的聯邦參議員馬可·魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）在接受美國之音採訪時表示，他不排除舒默最終有可能將兩項法案結合進行表決。

「最後可能結合到一起表決，」魯比奧說，「這（指《戰略競爭法》）只是外交層面，但兩者是相輔相成的。」

參議院外交委員會主席梅南德斯告訴美國之音，目前他不清楚舒默何時將會把《戰略競爭法》付諸表決， 他也暗示了法案的進程要先等《無盡邊疆法》通過參議院商務委員會審議。

梅南德斯說：「在那之後，我希望我們能到院會表決，可能，我認為最快是下一個休會期結束後，但希望在那之前（就能有進展）。」