近月在波蘭邊境發生的難民問題，起因於白俄羅斯盧卡申科讓許多中東人入境，但他們抵達白俄羅斯首都明斯克之後卻被送到波蘭的邊境。示意圖／擷自公視新聞影片

他被稱為歐洲最後一個「獨裁者」，白俄羅斯的盧卡申科，此君之厚黑超過俄羅斯老弟普丁，比美共產同僚「習終身」，治小國如山大王，謊騙蠻幹毫不知羞。

盧卡申科舞弊奪權，給歐盟添亂

去年8月他在白俄羅斯的選舉中公然舞弊，在國際社會顏面盡失，不僅得不到世界各國的承認（當然除了社會主義一丘之貉的俄國和中國，他們承認小兄弟「勝選」），遭人唾棄，而且全民起來反抗這場如鬧劇一般的選舉，他們認為反對派的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在丈夫被監禁後，「代夫參選」，她才是真正的勝出者。人民堅持了數月的爭抗，但是最後被這暴君獨夫給鎮壓下去。如今選舉已過去15個月，還有250多人因參與抗議活動被囚禁在獄。而勝利者諾夫斯卡婭為逃避迫害，不得不流亡到鄰國立陶宛，她獲得了2020年歐盟的沙哈諾夫人權獎。

盧卡申科這是第六次連任，已經執政26年，看來是誓死要死在任上的獨裁總統。由於他的倒行逆施，歐盟對白俄羅斯進行制裁，使得他皇心不悅，此翁如今又出新招，精心製造了新一波的難民危機，務必要給歐盟添亂。數月以來，他讓許多中東人入境，其中很多是阿富汗人，更多的是敘利亞和伊拉克的庫爾德人。這些人以單程機票飛往首都明斯克，然後當局就把他們送到波蘭邊境，強迫他們越境。數以千計的難民，其中不乏「勇武」之士，他們跟波蘭的邊境守衛發生衝突，雖然邊境有鐵絲網，但是難民手中有「鐵絲鉗」，這顯然是白俄當局所提供。這些衝擊邊境的難民似乎受過訓練，勇武而頑強，往往令波蘭士兵招架不住。雙方對峙，氣氛嚴峻。

白波邊境難民潮洶湧

波蘭是歐盟的一道防線，一旦突破，後果嚴重。這些難民的目標並非波蘭，而是德國。然而首當其衝的波蘭決心捍衛邊境。據波蘭邊防部隊發出的信息說，每日都有數十起兇悍的移民試圖越境。有十名來自伊拉克的移民在白俄羅斯邊界告訴立陶宛新聞網站Delfi，他們想回自己國家伊拉克，但是白俄官員強行用軍用卡車把他們拉到波蘭邊境。波蘭一向反對歐盟、特別是德國的移民政策，拒不接受配額難民／移民。如今面對鄰居白俄羅斯專程送過來的大批中東難民，更是堅決防衛抗拒。總理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）說：「我們的邊界正在進行一場新型戰爭，這種戰爭把移民和不實的資訊當成武器。」他說，波蘭會盡力捍衛歐盟邊界。



波蘭總理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）說：「我們的邊界正在進行一場新型戰爭，這種戰爭把移民和不實的資訊當成武器。」他們會盡力捍衛歐盟邊界。示意圖／擷自公視新聞影片

不是政治難民而是經濟移民

於此同時，聚集在邊境的婦孺難民，在嚴寒的天氣下，挨餓受凍，已經有人死亡。有人權組織的人員冒險抵達邊境，想對這些難民伸出援手，並把他們的處境向外界報導。近日以來新聞媒體鋪天蓋地報導在酷寒環境中煎熬的難民。其實這些人都不是政治難民，而是經濟移民，他們的國家，不論阿富汗、敘利亞或伊拉克如今沒有戰爭，只是戰亂後的民生凋敝，社會紊亂，政府無作為，人們看不到前途，所以一呼百應，一經召喚，就都蜂擁而至 。他們都傾家蕩產花了大價錢通過蛇頭，不明事理就攜家帶口登上飛機，或是途經土耳其轉機，或是直接抵達白俄羅斯的明斯克，然後就如同貨物般被運至白波邊境，讓他們自生自滅。很多難民受不了被遺棄在荒野中無止盡的等待，想走回頭路，重返自己國家，卻被白俄羅斯的防衛警察擋住，不准他們返回明斯克。包括老弱婦孺的數千難民就被圈在兩國邊境的無人區，面前有波蘭的鐵絲網，背後有荷槍的白俄羅斯士兵，進退維谷，呼天不應。

歐盟面臨人權危機，不能見死不救，但是這種脅迫之下表現出來的人道精神並不能化解危機，反而給對方的獨裁者增加了底氣。德國將卸任的總理梅克爾夫人，在9月選舉結束後，新政府尚未成立之前，還是「看守總理」。她日前跟盧卡申科通過電話，想緩解這一政治與人道危機。他們的談話內容外界不知，但是這兩天盧卡申科提出來，要求歐盟，其實就是德國，接受2000名移民。他說，只有這樣，他才願意進一步跟歐盟商討如何處理這批難民的問題。

這場人為的「難民潮」是一場政治角力，獨裁者根本不在乎人命，而民主國家總得去救人於水火之中，看來以人道為重的西方國家又得吞下對方賞的苦果了。和平時期，假借「人海戰術」的手法，令對方屈服，也實在太下作卑劣了。這些難民雖然開始是「自願」的，但是他們受到了矇騙，以為能一步跨過邊界，抵達西方極樂世界。專制體制的獨裁者利用苦難人們的幻覺憧憬來威逼自由民主國家，這樣拙劣的伎倆是絕不可能達到目的的。



作者指出，白俄羅斯獨裁者盧卡申科要求歐盟，其實就是德國，接受2000名移民，他才願意進一步跟歐盟商討如何處理這批難民的問題。圖／擷自公視新聞影片