新聞標題【民報】蓬佩奧揭中國藉反恐毀滅公民信仰 中國嗆：手伸太長容易閃到腰
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蓬佩奧揭中國藉反恐毀滅公民信仰 中國嗆：手伸太長容易閃到腰

 2019-12-31 10:49
美國國務卿蓬佩奧發推文指中國共產黨的鎮壓運動並非為打擊恐怖主義，而是試圖消除公民信仰和文化。圖／美國國務院flickr（資料照）
美國國務卿蓬佩奧發推文指中國共產黨的鎮壓運動並非為打擊恐怖主義，而是試圖消除公民信仰和文化。圖／美國國務院flickr（資料照）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在推特發文表示，中國共產黨的鎮壓運動並非為打擊恐怖主義，而是試圖消除公民信仰和文化，對此，中國外交部發言人耿爽回批，美方言論純屬造謠污衊，不僅與事實完全不符，而且動機十分不單純，奉勸美方手不要伸太長，否則容易閃到腰。

中共內部一批文件外洩，揭示了新疆戒備森嚴的集中營，同時也證實中國侵犯維吾爾穆斯林的人權。

美國之音報導，國際調查記者聯盟(International Consortium Of Investigative Journers) 上個月公佈了一批被命名為「中國電文」（the China Cables）的文件，這批文件呈現維吾爾人是如何被關押在拘留營、被洗腦、被懲罰的，「中國電文」和《紐約時報》稍早披露的403頁「新疆文件」都引起了國際社會的巨大迴響。

但中國一再聲稱，新疆集中營是向維吾爾穆斯林提供職業培訓的中心，自願參加。

蓬佩奧28日前在推特發文表示，從西藏到新疆，中國共產黨的鎮壓運動並非為打擊恐怖主義，而是試圖消除本國公民的信仰和文化，所有社會都必須尊重和保護宗教自由。

耿爽30日在例行記者會上回答媒體相關提問時回嗆：美方言論純屬造謠污衊，不僅與事實完全不符，而且動機十分不純，我們對此表示堅決反對。

耿爽聲稱，新疆目前有伊斯蘭清真寺2.4萬多座，平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺。他說，藏文成為中國第一個具有國際標準的少數民族文字，西藏現有1700多處各類宗教活動場所，駐寺僧尼大約4.6萬餘人，每年到拉薩朝佛信教群眾達百萬人次。

耿爽還說，據美聯社、今日美國等媒體數據，2019年全年，美國與槍支有關的案件共造成1.48萬人喪生，校園槍殺案和公共場所槍殺案等大規模暴力事件的頻繁發生，使得美國普通民眾長期生活在對槍枝暴力的恐懼之中。

耿爽回嗆：奉勸美方還是管好自己的事……，手伸得太長，容易閃著腰。

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