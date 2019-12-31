美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在推特發文表示，中國共產黨的鎮壓運動並非為打擊恐怖主義，而是試圖消除公民信仰和文化，對此，中國外交部發言人耿爽回批，美方言論純屬造謠污衊，不僅與事實完全不符，而且動機十分不單純，奉勸美方手不要伸太長，否則容易閃到腰。

中共內部一批文件外洩，揭示了新疆戒備森嚴的集中營，同時也證實中國侵犯維吾爾穆斯林的人權。

美國之音報導，國際調查記者聯盟(International Consortium Of Investigative Journers) 上個月公佈了一批被命名為「中國電文」（the China Cables）的文件，這批文件呈現維吾爾人是如何被關押在拘留營、被洗腦、被懲罰的，「中國電文」和《紐約時報》稍早披露的403頁「新疆文件」都引起了國際社會的巨大迴響。

但中國一再聲稱，新疆集中營是向維吾爾穆斯林提供職業培訓的中心，自願參加。

蓬佩奧28日前在推特發文表示，從西藏到新疆，中國共產黨的鎮壓運動並非為打擊恐怖主義，而是試圖消除本國公民的信仰和文化，所有社會都必須尊重和保護宗教自由。

耿爽30日在例行記者會上回答媒體相關提問時回嗆：美方言論純屬造謠污衊，不僅與事實完全不符，而且動機十分不純，我們對此表示堅決反對。

耿爽聲稱，新疆目前有伊斯蘭清真寺2.4萬多座，平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺。他說，藏文成為中國第一個具有國際標準的少數民族文字，西藏現有1700多處各類宗教活動場所，駐寺僧尼大約4.6萬餘人，每年到拉薩朝佛信教群眾達百萬人次。

耿爽還說，據美聯社、今日美國等媒體數據，2019年全年，美國與槍支有關的案件共造成1.48萬人喪生，校園槍殺案和公共場所槍殺案等大規模暴力事件的頻繁發生，使得美國普通民眾長期生活在對槍枝暴力的恐懼之中。

耿爽回嗆：奉勸美方還是管好自己的事……，手伸得太長，容易閃著腰。