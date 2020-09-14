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每日國際焦點

繼阿聯之後，11日巴林與以色列關係正常化。美國總統川普稱這是歷史性一日。阿曼歡迎，約旦外長表示要達成中東區域和平，應由以色列跨出關鍵一步。伊朗警告巴林將面臨嚴厲報復。

美國國會兩黨議員要求迪士尼解釋「木蘭」與新疆官方的關係。

白俄羅斯10萬抗爭者上街要求盧卡申科下台。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

中國

因德國 發生 非洲豬瘟，中國禁止進口德國豬肉。

斯里蘭卡

漏油油輪 漏油處已經堵上。

尼泊爾

大雨 造成 山崩12死至少21失蹤。

白俄羅斯

10萬抗爭者 上街要求 盧卡申科下台。

歐盟 決心要制裁 白俄羅斯。

法國

黃背心再起，警方 發射 催淚瓦斯驅散，逮捕256人

西班牙

加泰隆尼亞 11日在疫情中舉辦多處小型遊行要求加泰隆尼亞獨立。

美國

美國國會兩黨議員 要求迪士尼解釋 「木蘭」與新疆官方的關係。

以色列

繼阿聯之後， 11日巴林與以色列關係正常化 。美國總統川普稱這是歷史性一日。

巴林與以色列外長 直通電話 。

總理納唐雅胡 表示 ，與巴林建立正常關係將可望直航。

阿曼 歡迎 以色列-巴林關係正常化。

約旦外長 表示 要達成中東區域和平，應由以色列跨出關鍵一步。

伊朗 警告 巴林將面臨嚴厲報復。

土耳其

能源部長 宣布派遣 第二艘鑽油船前往黑海。

國防部長 表示 鑽油船返航不代表土耳其放棄東地中海油權。

美國國務卿蓬佩奧 表示 美國極度關切土耳其在東地中海的行動。

利比亞

班加西 抗議 民眾縱火燒政府大樓。

阿富汗

雖然政府與塔利班 正在和談，國內卻繼續衝突不斷 。

黎巴嫩

法國總統馬克宏 要求 黎巴嫩一周內組成新政府。

伊朗

伊朗貨幣對美元 大貶至新低點 。

葉門

沙烏地阿拉伯聯軍13日 空襲 北葉門首都沙那兩處胡塞叛軍陣地。

烏干達

烏干達、坦尚尼亞13日簽署從烏干達油田至坦尚尼亞坦噶港的輸油管 建造協議 。

民主剛果