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每日國際焦點
繼阿聯之後，11日巴林與以色列關係正常化。美國總統川普稱這是歷史性一日。阿曼歡迎，約旦外長表示要達成中東區域和平，應由以色列跨出關鍵一步。伊朗警告巴林將面臨嚴厲報復。
美國國會兩黨議員要求迪士尼解釋「木蘭」與新疆官方的關係。
白俄羅斯10萬抗爭者上街要求盧卡申科下台。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
中國
因德國發生非洲豬瘟，中國禁止進口德國豬肉。
斯里蘭卡
漏油油輪漏油處已經堵上。
尼泊爾
大雨造成山崩12死至少21失蹤。
白俄羅斯
10萬抗爭者上街要求盧卡申科下台。
歐盟決心要制裁白俄羅斯。
法國
黃背心再起，警方發射催淚瓦斯驅散，逮捕256人
西班牙
加泰隆尼亞11日在疫情中舉辦多處小型遊行要求加泰隆尼亞獨立。
美國
美國國會兩黨議員要求迪士尼解釋「木蘭」與新疆官方的關係。
以色列
繼阿聯之後，11日巴林與以色列關係正常化。美國總統川普稱這是歷史性一日。
巴林與以色列外長直通電話。
總理納唐雅胡表示，與巴林建立正常關係將可望直航。
阿曼歡迎以色列-巴林關係正常化。
約旦外長表示要達成中東區域和平，應由以色列跨出關鍵一步。
伊朗警告巴林將面臨嚴厲報復。
土耳其
能源部長宣布派遣第二艘鑽油船前往黑海。
國防部長表示鑽油船返航不代表土耳其放棄東地中海油權。
美國國務卿蓬佩奧表示美國極度關切土耳其在東地中海的行動。
利比亞
班加西抗議民眾縱火燒政府大樓。
阿富汗
雖然政府與塔利班正在和談，國內卻繼續衝突不斷。
黎巴嫩
法國總統馬克宏要求黎巴嫩一周內組成新政府。
伊朗
伊朗貨幣對美元大貶至新低點。
葉門
沙烏地阿拉伯聯軍13日空襲北葉門首都沙那兩處胡塞叛軍陣地。
烏干達
烏干達、坦尚尼亞13日簽署從烏干達油田至坦尚尼亞坦噶港的輸油管建造協議。
民主剛果
金礦崩塌至少50死。