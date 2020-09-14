新聞標題【民報】十分鐘知天下20200914
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十分鐘知天下20200914

福和觀點

 2020-09-14 09:13
福和會/十分鐘知天下
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●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

繼阿聯之後，11日巴林與以色列關係正常化。美國總統川普稱這是歷史性一日。阿曼歡迎，約旦外長表示要達成中東區域和平，應由以色列跨出關鍵一步。伊朗警告巴林將面臨嚴厲報復。

美國國會兩黨議員要求迪士尼解釋「木蘭」與新疆官方的關係。

白俄羅斯10萬抗爭者上街要求盧卡申科下台。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

中國

因德國發生非洲豬瘟，中國禁止進口德國豬肉。

斯里蘭卡

漏油油輪漏油處已經堵上。

尼泊爾

大雨造成山崩12死至少21失蹤。

白俄羅斯

10萬抗爭者上街要求盧卡申科下台。

歐盟決心要制裁白俄羅斯。

法國

黃背心再起，警方發射催淚瓦斯驅散，逮捕256人

西班牙

加泰隆尼亞11日在疫情中舉辦多處小型遊行要求加泰隆尼亞獨立。

美國

美國國會兩黨議員要求迪士尼解釋「木蘭」與新疆官方的關係。

以色列

繼阿聯之後，11日巴林與以色列關係正常化。美國總統川普稱這是歷史性一日。

巴林與以色列外長直通電話

總理納唐雅胡表示，與巴林建立正常關係將可望直航。

阿曼歡迎以色列-巴林關係正常化。

約旦外長表示要達成中東區域和平，應由以色列跨出關鍵一步。

伊朗警告巴林將面臨嚴厲報復。

土耳其

能源部長宣布派遣第二艘鑽油船前往黑海。

國防部長表示鑽油船返航不代表土耳其放棄東地中海油權。

美國國務卿蓬佩奧表示美國極度關切土耳其在東地中海的行動。

利比亞

班加西抗議民眾縱火燒政府大樓。

阿富汗

雖然政府與塔利班正在和談，國內卻繼續衝突不斷

黎巴嫩

法國總統馬克宏要求黎巴嫩一周內組成新政府。

伊朗

伊朗貨幣對美元大貶至新低點

葉門

沙烏地阿拉伯聯軍13日空襲北葉門首都沙那兩處胡塞叛軍陣地。

烏干達

烏干達、坦尚尼亞13日簽署從烏干達油田至坦尚尼亞坦噶港的輸油管建造協議

民主剛果

金礦崩塌至少50死。

 

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