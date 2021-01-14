門諾基金會到宅沐浴不僅僅為失能者長輩洗個舒服的澡，也讓失能者能夠享有尊嚴的繼續生活。圖／門諾基金會提供

門諾基金會在2020年獲得龍山寺所捐贈的一輛到宅沐浴車，讓門諾基金會從2020年11月正式開始將到宅沐浴服務拓展至花蓮南區的偏遠鄉鎮。第一位的個案是住在瑞穗鄉，高齡89歲的張奶奶。張奶奶在2020年因中風而臥病在床，原本很喜歡乾淨的她只好透過擦澡，維持身體衛生，但一段時間後仍然衍生皮膚問題，透過長照中心的轉介之後，開始接受門諾基金會的到宅沐浴服務。

門諾基金會表示，張奶奶第一次被服務時相當緊張害怕，甚至想拒絕服務，但在家屬與同工的說明與鼓勵之下決定嘗試看看。經過照服員們說明，還搭配精油及播放原住民音樂歌曲來讓張奶奶紓壓、放鬆身體，現在已經很適應並會期待門諾基金會的到宅沐浴的服務。張奶奶的女兒也表示很感謝門諾基金會每周兩次的到宅沐浴服務，讓張奶奶不僅可以維持身體清潔，更幫助她提升身心靈生活品質。

門諾基金會的到宅沐浴不僅僅是為失能者長輩洗個舒服的澡，讓失能者能夠享有尊嚴的繼續生活，也為照顧者提供一個支持的力量，落實門諾基金會全人服務的核心價值。



門諾基金會到宅服務的工作人員會事先清楚說明，讓受服務的個案可以放鬆的接受沐浴服務。圖／門諾基金會提供

居住在花蓮南區的民眾，若有到宅沐浴的服務需求，歡迎撥打洽詢電話到玉里區域中心電話：03-898-0601分機 212。



沐浴服務人員的態度總是很細心溫柔。圖／門諾基金會提供

門諾基金會 捐款服務專線：0800-506-800

捐款方式：

1.線上捐款： https://www.mf.org.tw/contents/project

2.郵政劃撥帳號：06647701 戶名：門諾基金會

3.電匯：兆豐國際商業銀行 花蓮分行 銀行代號017

帳號：023-13-01379-9

戶名：財團法人門諾社會福利慈善事業基金會