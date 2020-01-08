美國國務院官員說，至今尚未見到台灣選舉有受到外來干預的跡象，美國不在意誰贏得選舉，重要的是這個民主過程必須保持「神聖不可侵犯」。圖／取自維基（CC BY-SA 3.0）資料照

美國國務院官員說，至今尚未見到台灣選舉有受到外來干預的跡象，美國不在意誰贏得選舉，重要的是這個民主過程必須保持「神聖不可侵犯」。

台灣即將於星期六（1月11日）舉行總統和立法委員選舉，這場選舉是否受到外來干預是一個備受關注的問題。對此，川普政府一名資深官員星期二告訴媒體，到目前為止美國並沒有看到任何跡象顯示有傳言所稱的惡意活動。

不具名的國務院資深官員在一場背景簡報中答復媒體關於美國是否擔憂台灣選舉受到外來干預的提問時說：「解決外部力量干涉諸如選舉等他國事務問題的關鍵基本上在於讓自己的人民廣泛意識到發生那些事情的潛在可能性。」

「到目前為止，我能說的是台灣人民知道有那種干預的可能性。」

官員說，台灣當地時間11日星期六是選舉的時間，「我要再說一次，選舉前至今這個過程還是很穩定。」

「我們還沒有看到任何，至少還沒有從台灣方面看到有任何被廣為宣傳的那種惡意的活動。」

這名資深官員說，大家可以自己去看媒體報導的表態或他們認為選舉的走向，每個人都可以猜測，但猜測可能經常都會錯誤，但美國的「目標是要鼓勵台灣運行中並已被驗證過的民主過程。

這位官員說，「美國對於誰贏並不在意，事實上，保持這個過程的神聖不可侵犯（sacrosanct）才是最重要的，正如我們自己的選舉過程一樣。」