何瑞麟，1903年出生於台南市，父親何錫珍在普濟殿私塾任教，母親何翁鵝在廟邊販售金紙，何瑞麟排行次男，8歲時喪父，12歲自寶公學校（今之立人國小）畢業，因家貧無力升學，就到台灣第一位留德醫學博士王受祿和黃國棟合開的回生醫院當藥局生，當時回生醫院門診和住院病人很多，他從早忙到晚，經常幫病人細心清理傷口換藥，有時也陪醫生巡視病房照顧病患，學得一些醫學知識和技術，自己就很認真看書準備參加限地醫的考試，後來有台南赴日進修的齒科醫師友人蔡炎，鼓勵他前往日本學醫，加上王受祿和黃國棟都給予支持，所以在1928年前往東京就讀日本齒科醫學專門學校，當時也被選為東京台灣留學生青年會的幹事，在東京時也開始學習北京話，就在他畢業前夕突然接獲電報得知他的大哥車禍命危，立即向校方請求盡速返台，幸獲校長通融給與提早畢業。

何瑞麟返台後在台南市本町（今之民權路二段）開設何齒科醫院，由於他醫術高明，收費低廉，因此很快就門庭若市，他對窮苦病患特別照顧，常予以免費診療，對和尚、尼姑、修女也常免費照顧，又常有留學生要出國前先到何齒科補完牙齒才安心出國。1956年何瑞麟擔任台南市牙醫師公會理事長，當時美國研究發現飲水加氟是預防蛀牙有效方法，他就在國內展開氟化物的計量研究，讓自己女兒康惠和成功國小的同學當作研究對象，後來在日本《臨床齒科》發表論文，他提出飲水預防蛀牙最適當的氟含量是0.5至0.6 ppm，他並邀請日本專家美濃口玄博士來台演講，建請當時衛生署長顏春輝召開氟化物之蛀牙預防會議，可說是台灣牙醫界預防蛀齒的先鋒。他的臨床服務從每天早上8點開始看診，一直看到晚上10點，持續到80歲都維持規律敬業的態度，著實令人欽佩。

何瑞麟對子女的教育非常重視，他也曾在1961年獲選為台南市模範父親，他的長女何康美回憶小時候他父親會抽空帶著子女們去看電影，戲院的字幕常跑出「何醫師家有病患等候請回」，何瑞麟就匆匆趕回去看病了。他的長子何康夫也是牙醫師，在日本東京執業，曾任日本台灣同鄉會會長，次子何康潔在美國阿拉巴馬大學擔任病理學教授，三子何康民在台灣創辦永安旅行社及永安高爾夫球場，四子何康平已逝。長女何康美在比利時參與海外台灣人運動，曾任歐洲台獨聯盟主席，而被國民黨列為黑名單，何瑞麟不僅不以為意，還引以為傲，次女何康惠旅居美國。1998年何瑞麟開始口述歷史準備撰寫回憶錄，可惜未及完成就因淋巴癌逝世，享年95歲。