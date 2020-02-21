行政院院長蘇貞昌今天赴立院進行施政報告及備詢，他答詢時強調，台灣口罩全世界最便宜，未來會加緊生產，沒有所謂的口罩之亂。圖/擷取自立院直播

立法院新會期今天開議，國民黨立委一早就在議場高舉「口罩之亂」抗議。行政院院長蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告及備詢，回答民進黨立委鄭運鵬質詢時表示，口罩絕對沒有亂，台灣的口罩是全世界最便宜，一個5塊錢，我們是量入為出，第一時間就禁止出口，「若送給外國出口沒管制，現在連兩片都沒有！」

蘇貞昌表示，台灣人民非常有水準，過去多少年努力才有這麼好公衛體系、健保制度，全世界只有台灣能實名制買口罩，這是多少人的努力，「不是我一個行政院長就有辦法」。今天聽到所謂「口罩之亂」，其實口罩沒有亂。

蘇貞昌表示，全世界就台灣的口罩最便宜，一個新台幣5元，有的國家要好幾百塊；政府量入為出，第一時間禁止出口，有人罵沒人性，當政府推動「7天2片」實名制時，也罵應該要多一點。對於種種批評，他說，我們忍下來加緊生產，夜以繼日三班制生產口罩。

蘇貞昌強調，現在要加開60條生產線，一條一天就是10萬片，20條就是600萬片。武漢肺炎還沒開始時，台灣口罩一天產量才180萬片，現在已經提高到500、600萬片，很快就會超過1000萬片。未來會漸漸讓大家越來越能買到口罩，不用再7天2片，一定會調整，「絕對沒有亂，而且還是最便宜」。

對於兒童口罩部分，蘇貞昌也強調，昨天開始可以一張健保卡買4片，大人的口罩每家藥局本來只有100人能買得到，現在是200人買得到，都是加倍。昨天大人口罩還有10%剩餘，兒童有65%剩餘，現在口罩都還有剩餘，口罩之亂是錯誤的。