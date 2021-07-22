詩人李敏勇以歷史小說的形式，雙線描繪同一時代下惺惺相惜的李登輝、彭明敏，以真實的事與物，加上想像的情、境，描繪出歷史的小說、小說的歷史，呈現小說的虛構性意味，增添文學的色彩。

李登輝、彭明敏同為1920年代，跨越戰前戰後的台灣知識份子，有著相同的成長背景與時空，結識於台大的三三會，但個性迥異的二人，為了心中的台灣夢，走上不同的路，背道而馳。

生性謹慎拘謹的彭明敏，學成歸國之後，成為台大政治系的教授，被政府器重，擔任重要職務，代表出席聯合國大會，卻也被暗示加入中國國民黨，他完全不考慮。因為熟悉國際情勢變化，深知中華民國遲早會被逐出聯合國，台灣的國家條件會被撼動，只有改革和重新建構才符合現實。在一九六四年他和二位學生提出「台灣人民自救運動宣言」，自此展開他體制外的革命。

同一時間李登輝，自海外回台，也在台大任教，擔任農復會技正，沉潛於農經，不問政治，卻在多人牽線之下加入中國國民黨，進入體制內伺機而動，從擔任台北市長開始展露頭角，即便掛心病重的兒子，身為台灣省主席仍堅守在議會中面對質詢，步步為營小心翼翼，進而成為副總統到總統，更推動總統民選，成為台灣民主之父。

彭明敏的亮光先行亮起，浪漫的革命者正要吹起號角，就被狂風暴雨吹熄。繫獄、流亡，在海外顛沛；而李登輝在虎口裡小心翼翼，循序漸進，在關鍵的時刻出擊，建立功名。他們為了實踐心中的台灣夢，自此走上不同的道路。

李敏勇從彭李二人大學時代的二十多歲青春期，經歷朱夏期，白秋期到新世紀之初的人生，交織出不同心路歷程， 呈顯兩位台灣知識份子淑世的心影，為實踐台灣之夢的兩條道路。



李敏勇新書《夢二途》。圖／九歌出版社，民報合成

作者簡介

李敏勇 台灣屏東人，1947年在高雄出生，成長於高屏。大學時代修習歷史，短期居住台中，現為台北市民。以文學為志業的人生歷程，反映在主編《笠》詩刊，擔任「台灣文藝」社長及「台灣筆會」會長的歷程。而為了在詩中應許的社會改造與國家重建，參與許多社會運動與公共事務，曾為「鄭南榕基金會」、「台灣和平基金會」、「現代學術研究基金會」董事長，並在許多報紙、雜誌專欄從事文化與社會評論。

曾獲巫永福評論獎、吳濁流新詩獎、賴和文學獎、（美國）王康陸人權獎、台灣文學家牛津奬。二○○七年(第十一屆）國家文藝獎得主。

除詩創作外，也出版詩解說、研究，翻譯當代世界詩，並著有散文、小說、文學批評和社會評論集等八十餘冊。詩集《暗房》、《鎮魂歌》、《野生思考》、《戒嚴風景》、《傾斜的島》、《心的奏鳴曲》、後收於合集《青春腐蝕畫》、《島嶼奏鳴曲》；《自白書》、《一個人孤獨行走》、《美麗島詩歌》；論集《戰後台灣現代詩風景》及各文類合集《李敏勇精選合集》等。

近以李紀筆名發表小說，已出版《私の悲傷敍事詩》。

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