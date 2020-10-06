美國空軍飛機上出現幾隻4腳的機器狗，蹦蹦跳跳地跑進莫哈韋沙漠的機場，提供未來戰爭的一種可能。圖／擷自Ghost Robotics推特

英國《衛報》（The Guardian）在10月初2刊出一篇專文《香港之後：之那準備解決「台灣問題」。其中，引專家講法指出，之那共產黨綁匪鎮壓香港了後，續落去的目標著是台灣，之共綁匪減采（之那話：或許）無能力隨時渡海攻台，總是兩岸10冬內必有一戰！

美國史丹福大學之那軍事和安全政策研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）透露：之那分析家給伊講她，之共綁匪可能會有能力在1到2冬內侵入台灣；總是，伊和其他美國專家攏認為，時間可能是在2028年。

梅慧琳的分析應該是根據過去美國智庫的結論：之共綁匪著愛到2025才有能力對台灣做有意義的軍事侵犯行動。顯然，美國幾冬來對之那擴張主義的圍堵和貿易戰，影響之共綁匪的軍備發展，目前的估計是拖延3冬到2028。

之共綁匪恐嚇要對台灣本島動武已經吼超過70冬，結果，無貓無鵁鴒（之那話：什麼都沒有發生）。事實上，可靠的評估是，在2028進前，怹完全無能力對台灣做有意義的軍事行動。自年初以來，之共綁匪不斷用軍機軍艦踅（之那話：繞行）台灣，最後嘛是攏乖乖鼻仔摸哩飛轉去駛轉去。

機艦擾台遂行恐嚇統戰

目前之共綁匪對台灣人的軍事恐嚇，主要目的其實是，提供機會予怹在台灣的赤藍卒仔，尤其是彼寡「零戰力」的黃埔降將，藉機會渲染之共綁匪的武力強大，呼應之共綁匪的恐嚇統戰，壓制一寡軟腳台灣人追求民族獨立的信心。

台灣人因為欠缺台灣民族主義的思想武裝，在1990年代著予怹嚇驚到覕（之那話：躲起來）入假「之那民國」用樹枝搭的防空壕，呣敢肖想咱要出頭天！換一句話講，呣敢高舉台灣民族主義的台灣獨立運動，因為無頭無腦的恐共心態，自1996開始誤入歧途，不斷流失創造有利台灣獨立建國環境的機會。

今咱著面對的現實是，之共綁匪的軍事武力確實會愈來愈強。有一日，在之那利益階級的壓力下，明知絕大部分的侵略軍會淹死在台灣海峽，之共綁匪還是可能冒險對台灣發動戰爭。之共綁匪一旦發動戰爭，一定著是咱的台灣獨立戰爭。

台灣應該有所準備，最近美國空軍秀飛龍機頂出現幾隻4腳的機器狗，蹦蹦跳跳走入莫哈韋沙漠的機場，提供未來戰爭的一種可能提示。台灣絕對有能力發展並大量製造「戰鬥黑熊」和「戰鬥藍鵲」，指揮這寡先進武器專門消滅昏昏沉沉登陸台灣海岸或進入街路的之共綁匪侵略軍。參與這種發展計畫的技術人員，必須經過嚴格的安全檢查，必須排除所有認同之那或對之那有幻想的人。按呢，可以有效補充兵源，並強烈提升戰力。

台灣管理當局若按呢準備，著若漏屎馬馬英九所講：之共綁匪的台海「首戰」，著是台灣民族完成獨立建國的「終戰」。



機器狗出現在莫哈韋沙漠的機場。圖／擷自Militarymedia.net