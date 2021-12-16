疫情影響及原物料上漲，餐飲業者尋求創新解決困境

2021年五月中旬，台灣本土疫情大爆發，說到受疫情影響最深的產業非餐飲業莫屬，根據經濟部統計處所發表的資料，2021年餐飲業的營業額相較於去年減少了足足有39%。當三級警戒命令一下，餐廳大門紛紛拉下，僅能靠著外送平台咬牙苦撐，時至今日台灣疫情看似已逐漸緩和，警戒從三級降到二級，但餐飲業的營收距離恢復以往榮光卻有一大段距離。

在疫情尚未明朗的狀態下，近期物價、食材價格及人事成本上漲讓餐飲業的困境更是雪上加霜，而外送平台的高抽成，也讓很多餐廳老闆感覺是在做健康的。其他連各大連鎖餐飲業龍頭如王品、麥當勞等也抵擋不住紛紛開始帶頭漲價，在這情況下許多餐廳老闆開始尋求創新的商業模式，試圖突破此困境。

引進風靡全日本的創新消費機制，眾多台灣餐飲業者陸續洽詢合作

在日本的餐飲業流行起訂閱制服務的風潮，透過AlwaysLunch APP串連，每個月支付固定費用，就可以咖啡啤酒喝到飽，或每天兌換一碗拉麵、一瓶飲料，推翻了以往制式化的收費模式。而在台灣的立瑪智慧的公司引入了風靡全日本的訂閱制服務，並根據台灣消費環境在地化調整研發出「生活食堂．AlwaysLunch」的APP以跟上世界消費潮流。

對餐飲業者來說，訂閱制可以培養熟客，彌平淡旺季的業績落差，穩定現金流，更可以解決剩食的問題；透過AI人工智慧技術，記錄出消費者喜愛的商品，可以更加靈活地針對菜單做出調整。而對於消費者而言，則得以便宜價格購買餐點，讓客戶每月僅需支付最高半價的價格即可一個月吃30餐，享有比以往更加舒適的消費體驗。現今人工智慧已經滲入各種行業當中，餐飲業也不例外，透過這個創新的訂閱制APP也許能夠幫助台灣餐飲業恢復先前的榮景。

突破困境，創造雙贏

為何AlwaysLunch在日本如此流行？根據東京加入的餐飲業者表示：自從推出訂閱制之後，加盟店日益增多，營業額也增加許多;而在大阪的日本消費者則表示：幾乎每天都會使用，只要用手機訂購也很方便，而且還可以得到更優惠的價格。台灣人工智慧與區塊鏈應用學會理事長表示：對於傳統餐飲業可以導入消費數據管理、區域熱點分析以及機器學習等技術來提升餐飲的訂閱流程，將有望提升餐飲業的整體產值以及服務體驗，對於現有餐飲業者來說，會是很好的轉機。AlwaysLunch訂閱制不是團購折扣，而是一種銷售觀念的轉變，要從過往的產品銷售思維轉為消費者需求思維，創造業者與消費者雙贏的局面。

目前業者正在人潮較為集中的辦公區域或是住商混合的社區並以六都(臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市)做第一階段推廣，歡迎上述區域之餐飲業者聯繫洽詢提早卡位。聯絡資訊: https://reurl.cc/82KmGX填寫聯絡表單或是加LineID：@134nsenn洽詢。