農曆新年即將到來，在疫情與防疫考量之下，今年門諾基金會取消大型圍爐活動，改由各工作站自行辦理溫馨的小圍爐，在近兩周活動陸續舉辦。雖然規模不如以往盛大，但是長輩們對於年節前能夠在站上一起吃飯，都表示十分溫馨與感謝。

這次各站的圍爐活動中，在菜色準備上兼顧豐富與美味，原來是門諾基金會長期的公益好朋友莊秋桂先生，今年他再次與好友許智傑先生、林先生、許先生們共同募集了184份的年菜捐贈給門諾基金會所服務的長者們，也讓同仁們在圍爐活動的準備上有一大助益。

太魯閣工作站在1月14日細心烹調公益好朋友們所捐贈的年菜。長輩們看到色香味俱足的年菜們都食指大動，甚至不少阿公、阿嬤很快的吃完第一碗，緊接著去添第二碗。當天莊秋桂先生當日還特地從台北來到太魯閣工作站關心慰問長者們，也帶了非常多的生活物資用品，就如過年福袋一般，一袋袋送給站上每一位長輩，大家也笑得合不攏嘴。



門諾基金會太魯閣工作站的圍爐活動大家與長輩開心合影。圖／門諾基金會

瑞穗工作站則選在1月18日這天舉辦，除了長輩以外，站上的督導員還特地邀請家屬一起共同參與，提早感受過年的歡樂。長輩看到大家能夠齊聚一堂都很開心，當天活動充滿著熱情與溫馨，家屬們也都在這次活動中，表示感謝據點平時的照顧與陪伴。



門諾基金會長期的公益好朋友莊秋桂特地從台北來到太魯閣工作站關心慰問長者們。圖／門諾基金會

玉里區域中心的身障日托、璞石閣日照中心也選擇在1月18日，一同感受熱鬧年節氣氛。由於先前已事先預告當天活動，所以一早學員們臉上掛滿笑容，很期待大家一起用餐。 身障日托課程也特別安排春捲製作來加菜，阿公、阿嬤們分工協力，邊吃邊玩彷彿回到童年。

花蓮工作站的美崙日照中心則是在1月20日和1月21日，以桌菜的方式和長輩一起用餐，長輩們都很喜歡這樣熱鬧的氣氛。不過這次為了防疫，還是盡量拉開座位距離，並且以公筷母匙保持衛生。身障日托學員們，也不斷詢問今年還有年菜圍爐活動嗎？等確定有之後也十分開心，活動當天督導員也帶領大家一起做發糕。



門諾基金會各工作站精心準備圍爐料理給長輩。圖／門諾基金會

除了圍爐活動的年菜之外，門諾基金會特別提到公益好朋友張鳳英老師，近年來每年都號召親朋好友，一起認購年菜並捐贈給本會的長者們，今年度共募集303份的年菜物資包。門諾基金會各站督導員，也趕在農曆年前將年菜物資包挨家挨戶的送給每一位個案，希望讓長輩們在年節前收到社會大眾的關心與愛心，可以過個滿足的好年，門諾基金會也祝福大家：新年快樂，謝謝您們！