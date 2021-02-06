序／導讀

傳承歷史 守護台灣（華文）

​文／林黎彩（台北市二二八公義關懷協會理事長、二二八事件受難者、高雄市苓雅區區長林界ê查某囝）

稍微轉身，即能眺望海港、嗅到海潮味道的高雄苓雅，是伴我成長的最親密家園，無論是聳立於五福三路的天主教玫瑰堂，或是小時避之唯恐不及的有應公廟，都讓我至今難忘。

1947年3月6日，當時的高雄，承受了首波的二二八鎮壓屠殺，被誘騙上山談判的先父，因此喪命。家道中落後，遭受親族的疏離與排擠，我與親姐因此輾轉流落他鄉，高雄便成為不願回首的傷心地。

1987年解嚴後，經我與親姐的極力勸說，高雄地區的受難者及家屬，跨越長年噤聲之苦，開始向台灣史學界的有心之士，傾訴沈寂內心深處的傷痛，之後二二八相關史料陸續獲得解禁與開解，殘缺的大屠殺歷史片段，逐步獲得拼接，而得較為完整面貌。

在台灣社會對二二八不再誤解，受難者及家屬的創傷，暫獲紓緩之際，為何會有出版此傷痕歷史書籍的意願？身為受難家屬的直觀，除了善盡傳承歷史之責，理當是二二八發生前後的慘痛經驗，足以為之警惕。敬告今日的我們，如何由失敗中學習、如何應對源自中國各種亂象的衝擊、如何藉以抗衡中共專制政權的蠻橫欺壓。

李江却台語文教基金會 獎勵之《高雄二二八》繪本，是深植台灣歷史於新生世代的嶄新規劃，企盼得到大家的共襄盛舉，並能起而推廣之。相信唯有如此，才是使歷史教誨刻骨銘心，守護台灣的開始。

作者簡介

吳家銘 「ChhoeTaigi台語辭典／字詞資料庫」、「PhahTaigi台語輸入法」ê開發者。

台灣人ài知影家己ê文化歷史、高雄人ài了解打狗，是我bat代誌了後堅持ê價值觀，致使我注心讀台灣學，學台文、寫台文，台灣人請lín做伙來án-ne做。



吳家銘與他的著作《高雄二二八》。圖／擷自李江却台語文教基金會網站、民報合成