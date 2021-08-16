在變動的年代，徐道寧教授在1947流亡來到台灣做教師，對阮大學時代探討台獨問題和我個人後來投入台獨運動，攏無異議或怨言，是值得懷念的一位教授。圖／清華首位女教授數學系徐道寧。2021.8.3辭世，享壽98歲。清華大學提供

台灣的朋友傳來徐道寧教授98歲過身的消息，催我寫一寡和伊相關的往事，作為追思和紀念。

我大學讀清華數學系，大一上第一節微積分課，咁哪知影教授號做徐道寧，全班無人知伊是熊阿虎。大家在等上課之時，時間已經到，無看教授入來，咁哪看著一個若像女工入來擦黑板。黑板擦清氣了，伊徛上講台，開始解釋這門課是要教啥。哇，阮才知徐道寧是查某耶，是眼前這位穿插若「女工」的教授！全班大部分同學攏嘴掩哩，歹勢笑出聲。

阮後來知影系主任李新民和徐道寧是當時推動高中「新數學」的主要策畫人。伊除了開數學課程嘛教阮德文。因為當時學生人數真少，閣攏住在學校宿舍，伊和阮在課外有真濟接觸、話仙的機會。伊有一個後生，雖然呣是清華學生，嘛常常來和阮做伙𨑨迌、臭彈。

有一擺學校請「幽默大師」林語堂來演講，我聽伊彼種所謂「幽默」無什麼深度和智慧，著起來表示我的看法，林語堂頓一下了，應講：這位同學真幽默。聽演講的同學當然攏笑出來，總是，我感覺嘿著是真低層次的鬥嘴鼓而已，捧做「幽默大師」相當過分。徐道寧事後給我講：我認為你批評得閣較幽默！

直白發言氣走余光中

另外一擺是請「詩人」余光中來演講，伊唸自己得意的詩句「乘著哥倫布號的超光速火箭」，會記得是一位物理系的教授，代先起來表示：光速是物理速度的極限，按怎可能有超光速的火箭？徐道寧嘛徛起來反對黑白寫明顯違反科學的詩句。就按呢，歸場進入「寫詩可以黑白寫嗎」的爭論，余光中氣到無講了著離開。

清華增加化學系了後，來了一位留美轉來姓王的少年教授，伊娶一個算微出名唱京戲的某。可能是年輕得意，聽講真臭屁，對學生講話真無禮數，真濟學生對伊逐祙爽。徐道寧嘛有聽著這種無好的風評。

在學校，阮這班是算上高年級的，有一日化學系幾個學生和阮做伙，閣講著這個怹攏逐討厭的教授，我著半滾笑講：好啦，若伊予我遇著，我會將伊擲落成功湖予伊歹看一下。風聲一傳出去，一大堆人攏在等看好戲，連徐道寧著逐古椎，一直給我講，伊要在場看我按怎將王教授擲入成功湖。所以，她有一種愛和學生濫做伙的豪爽個性。

我來美國留學後，徐道寧曾經利用來美國的時陣，特別撥工來找我。她透露講，要來美國進前，清華洪訓導長勸伊呣通來尋我。伊閣講，我初來美國，隨飛去紐約參加台灣民眾大會，並且和彼群變左傾的老同學大辯論吵歸暝的代誌，傳遍清華。

徐道寧所講的訓導長，我大學時代著聽同學講，伊原來是孫立人手下的一位將領，孫立人出代誌後，投靠蔣經國保命。我大二暑假去成功嶺受訓之時，大專院校參訪團來表示關心自己學校受訓學生的狀況，彼日訓導長被安排來我連上和阮做伙呷中晝，我是唯一的清華學生，連長著叫我去坐仝桌。在訓導長和連長的對話，我才知連長過去是青年軍出身，嘛是孫立人系統的軍人，所以對訓導長表現相當尊敬。訓導長意思意思問我營區平常伙食好無，我應講：應該是有夠啦，不過我攏呷較慢，所以有時菜攏予仝桌的兵仔搶了了。自彼日以後，連長調我和伊仝桌呷飯，而且一定等我呷飽了，伊才離開。彼種傳統軍人的服從性，予我感覺真心適。

對狗怪的學生懷著母子的感情

其實，我知影訓導長有監視學生的任務。阮大三之時，有組清華第一個叫作LPS的學生組織，每禮拜有會員發表文章，大家有時做伙出去郊遊活動。有一日，一位化學系的女生自己私下向我承認，訓導長叫伊來參加LPS看阮在變啥蠓。

彼擺在我住所是第一擺和徐道寧有長時間單獨講話，才感覺著伊對阮這屆這群較狗怪的學生，有一種母子的感情。伊知影阮這群在大學時代有少年人的理想性，雖然其中有幾位老爸是將官，聽講阮班上同學的老爸，當時加起來攏總有13粒星，大家言談中間攏敢批判之那黨的專制腐敗，其中幾位嘛靠家長有特權，能當偷提得台獨資料無被「挖窗仔」的美國雜誌予阮讀。

彼日，徐道寧並無特別表示伊的政治立場，總是，伊對阮大學這群來留學以後的分裂，有表示真感慨。一位在支那出世、成長、受教育，在變動的年代1947流亡來到台灣做教師，對阮大學時代探討台獨問題和我個人後來投入台獨運動，攏無異議或怨言，是值得我懷念的一位教授。



徐道寧教授90歲大壽，由清大數學系系友會為她舉辦慶祝會。圖／擷自網路影片