8月之後，教育部三位一級主管出缺，外界好奇，也不禁聯想可能的理由。首先，本屆奧運創下最佳紀錄，惜因出征機位安排欠妥，使得體育署長在第一時間即提出辭呈。奧運閉幕後，當局也已同意張署長的辭職。其實，出征機位安排，應非張署長一人決定，卻要一肩扛起？甚且，這次奧運還有不少缺失，例如：放棄前往墨西哥爭取棒球奧運參賽門票，球迷大失所望；「網球一姐」獲溫布頓女雙冠軍，卻無緣奧運；網球教練證的配發，以及桌球男單比賽時，教練席是空的，莊智淵還得自己喊暫停，苦思戰術、孤零零的喝茶水。在未見任何檢討之前，張署長即時離職，是否太早？

中小學對雙語教學叫苦連天

其次，師資培育暨藝術教育司司長借調期滿，回任大學教職。據媒體報導，2、3月之間疫情伊始，師藝司主責之「全國學生表演藝術競賽」，決定停辦各項團體賽，涉及八萬多名學生權益，引發家長怒火，被認為是換人原因之一。實際上，團體賽停辦應非司長單獨所能決定，出事卻要負起完全責任，也只能黯然離去。不過，面對新課綱與雙語教學，負責師資培育的師藝司，僅知牢抱師資培育法的法條，在師資培育方面，沒有任何改變，則是較大的問題。不出所料，根據台大社會系一項調查，十二年課綱上路後，只有一半多的高中教師改變教學方式，其餘教師的教學方式仍沒有改變。甚且，因師資匱乏，不少中小學校對於雙語教學，叫苦連天。同時，各界一再呼籲，雙語國家政策，不等於必須從中小學開始實施雙語教學，可是，教育部卻寧願每年編列幾十億元的經費，大舉禮聘千名以上的外籍教師來填補現場雙語師資之不足，卻不願善加運用本國籍現有的即時人力，「輕土重洋」的便宜行事，讓許多學有專精、又具有英文能力的本國籍年輕人大嘆無用武之地，他們只因未取得中小學教師證，而不得其門而入。其實，可先招募擁有各相關學科專長與英語能力的教育工作者，例如：報名時，可檢附大學教師證件、英語能力證明、國內外學歷、碩博士班成績單等，只要能通過甄選，並於限期內修完教育學分，即可成為正式教師。然而，國會忙於疫苗、萊豬等之論戰，對於「教育國之本」的議題無暇顧及，行政部門也樂得無須變通，依傳統行事即可。

至於，國立教育研究院院長一職，係比照大學校長資格聘任，若能認真執行，當能做出貢獻，並提升台灣教育的境界與品質，且國教院組織法第1條載明，教育部為長期從事整體性、系統性之教育研究，促進國家教育之永續發展，特設國家教育研究院。第2條，更列舉：一、教育制度、教育政策及教育問題之研究。二、教育決策資訊及專業諮詢之提供。三、教育需求評估及教育政策意見之調查。四、課程、教學、教材與教科書、教育指標與學力指標、教育測驗與評量工具及其他教育方法之研究發展等十項重點工作。然而，國教院成立十年來，卻被認為只須負責課綱和教科書的審查。因此，盼望跳出傳統用人格局，能邀聘具有學科背景，且有教育願景與熱情的院長，並能連結社會各界、學者專家、教師代表、家長等集思廣益，形成教育共識，俾提供教育部與各級學校參酌，以滿足莘莘學子的願望，並能符應國際潮流與趨勢，培育國家社會所需人才。