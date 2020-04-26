日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情嚴峻，關西地區包括大阪、京都、琵琶湖畔的滋賀縣，近日由於疫情影響加劇，各大醫院醫療防護物資嚴重短缺，「全球台灣醫衛總會GTMA」表示，在總會日本代表王輝生副總會長發文公開呼籲後，台灣民間再度送大愛，援助日本關西地區防疫，首批支援大阪的物資將於28日抵達大阪港。

全球台灣醫衛總會表示，王輝感念當年台灣921大地震及每次發生天災地變時，日本友人都爭先恐後對台灣慷慨捐助，特於4月15日為文，向台灣各界公開呼籲，期能幫助大阪醫療從事者於愁雲慘霧中。

全球台灣醫衛總會指出，在該會張羅聯繫後，當天就募得1萬2000件防水防菌的雨衣、1000件防護面罩共921公斤，由於台、日間空運班機鋭減加上運費高昂，上述首批支援大阪的物資改用船運，將於28日抵達大阪港。

此外，又蒙「草如股份有限公司」吳素音女士贈送個人防護面罩260個，而在日前第一批民間助大阪行動，已捐1000個防護面罩的勤力合實業公司，再趕製1萬套防護面罩捐贈，並與內湖科技園區翁素蕙理事長、貝克西佛醫療器材，和新北市亞洲教育科學文化協會，共同支持「全球台灣醫衛總會」，齊心協力促成台灣的民間合作。

全球台灣醫衛總會的第二批救援物資，將於4月29日準備就緒，啟程前往日本，這批醫院使用的防護物資，預計於5月初抵達日本大阪、京都及琵琶湖畔滋賀縣的醫療機關，協助這些地區的醫療從事者防疫，以解其燃眉之急。

全球台灣醫衛總會再次感謝台灣民間企業的慷慨和熱心，配合政府防疫外交的方向，發揮台灣人公眾外交的實力。



台灣民間捐贈防護面罩等防疫物資，援助日本關西地區防疫。圖／全球台灣醫衛總會提供



台灣民間捐贈防護面罩等防疫物資，援助日本關西地區防疫。圖／全球台灣醫衛總會提供



台灣民間捐贈防護面罩等防疫物資，援助日本關西地區防疫。圖／全球台灣醫衛總會提供