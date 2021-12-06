民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜遭恐怖男友林秉樞家暴，一度被打到不成人形，嘴巴都是血，不知道自己是誰！引起社會譁然，林秉樞遭法院聲請羈押禁見。

2017年一度震驚全台，「台大宅王」當街砍死女友案；2018年台大電機系學生遭人爆料化名為「Elias」，他高調地在個人頻道大談「高效率」戀愛法。結果高材生變身恐怖情人，被指控對多名女友暴力相向，並將她們軟禁在宿舍，知識型網紅搖身一變成為恐怖色狼。

與目前林秉樞就讀政治大學政治系博士班，這些頂著高學歷光環的知識份子，引起不少質疑，引發討論這些國立的台灣高教學府出了什麼問題？

當「情慾」成為「性愛」，成為數據分析與論述的時候，將這種具有愛情、感情的慾念加以數據化，男女肉體的歡愉，簡化為「低俗」男歡女愛的性本領？導致台灣社會目前充斥著以「性教育」為幌子的性學節目。那些自稱性學博士、性學網紅，「倩女」不惜以身試「法」，親蹈宛若水火的性慾遊戲之中，強調「性慾就像食慾，為何要壓抑？」忽略人性所存在的愛情、情感的神聖性；更忽略的性慾本身也會帶來致命的一擊？

恐怖情人與學歷知識無關，從高學歷的人面獸心到販夫走卒，動輒殺害對方洩恨不一而足。桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，日前涉嫌打昏妻子後徒手將其悶死，事後將遺體用塑膠袋包裹後折放封入塑膠桶，何其殘忍！

情慾（Sexuality）是人類生理本然的特殊現象，「人之異於禽獸幾稀？」落實在生命的生存與生活競爭中，人與禽獸固然有很多類似的地方；但我們必須要釐清一個重要的觀點，「性愛」與「性本能」是不同的，這兩個觀點經常被混用而無以區分，致使在人們性行為模式中被過分渲染與誤用。

尤其值得一提的是，「愛與恨」是有如孿生姊妹，皆是源自於「同一欲求」所展現的兩種不同形式，一樣都是具有情緒上的熱情，這兩個相對情緒在不同的形式中展現彼此互相消長的版圖。換言之，愛與恨就如蹺蹺板的兩端，當為愛籠罩在整個心智之中而無法脫離時，隨著愛情夢碎，愛也隨著消失之時，恨亦必襲捲而來。因此，「恨」的惡靈張牙舞爪侵擾、霸凌，甚至以悲劇收場！

性暴力已成為社會的焦點，蔡英文總統日前在總統府簽署《跟蹤騷擾防治法》，並宣布將於6個月後上路。雖然她說，有了這部專法，未來對於不當的跟蹤及騷擾行為，公權力可以提早介入，提早防範危害。但是，法律僅在於嚇阻作用，台灣恐怖情人的案件，每隔一段時間就會有駭人情節的新聞事件，其實不是「無法」而是情人「無法無天」的人格特質使然。

或許，站在情慾第一線的「信男慾女」，真正面對情慾，就宛如自投於蜘蛛所結的羅網一般，這種愛的能量、渴望驅使我們步入龐大愛情能量的相互作用之中，使男女「陷入情網」的關係而獲得心醉神馳，總帶著有色的玫瑰眼鏡看著對方，而遭到誤判。就如貴為立法委員高嘉瑜遭暴打，他也很自責「很蠢」；但唯有及早洞悉、辨識眼前情人的人格特質，提早防範危害才是保護自己愛情幸福的康莊大道！