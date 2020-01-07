陳水扁前總統今（7）日痛批前立委邱毅當年曾抹黑參謀總長沈一鳴送紅包買官，時任總統馬英九還下令調查，「邱毅跟馬英九不用到沈一鳴的靈前下跪道歉嗎？」圖／擷自影片

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8位將士殉職；陳水扁前總統今（7）日在臉書及line群組發布影片痛批，前立委邱毅當年曾抹黑沈一鳴送紅包買官，時任總統馬英九還下令調查，「邱毅跟馬英九不用到沈一鳴的靈前下跪道歉嗎？」，他向馬英九下戰帖，明天上午10點10分到艋舺龍山寺三問馬英九，在神明面前公開辯論講清楚。

政治再怎麼黑暗，要政治追殺、司法迫害阿扁，也不該連累國軍將領，包括令人尊敬的參謀總長沈一鳴，當年在他任內晉升少將，都被指控、誣賴送紅包給阿扁才能升一顆星，

2009年1月19日，時任立委邱毅召開記者會指控，陳水扁總統任內升少將、中將、上將的國軍將領，都涉嫌送紅包給陳水扁買官，甚至還有價碼，少將送200萬元、中將要送300萬元到400萬元。

陳水扁表示，沈一鳴就是在他的總統任內2006年、邱毅指控的前3年升上少將，邱毅這樣說公平嗎？沈一鳴有可能送他200萬嗎？沒有任何證據，一竿子打翻一條船，留美博士馬英九不分青紅皂白，竟然不知道無罪推定的法理，把阿扁任內所有的國軍將領一個一個叫去問，包括沈一鳴也被調查，調查到最後，沒有一個有送紅包的，全部還大家清白。

陳水扁痛批，先抹黑、再漂白，這樣叫還人清白？名譽是軍人的第二生命，那時為了政治追殺阿扁，可以這樣對付阿扁任內的國軍將領嗎？馬英九現在才在說，說沈一鳴在自己總統任內任命為空軍總司令，但當時阿扁將沈一鳴晉升為少將，馬還指控沈一鳴涉嫌送200萬買官，講得那麼難聽，這樣對嗎？不用道歉嗎？

「邱毅、馬英九，不用到沈一鳴的靈前下跪道歉嗎？這樣說得過去嗎？」，他說，為了要替沈一鳴討回公道、為了扁案奮戰到底，邀請馬英九8日10點10分到艋舺龍山寺，「阿扁公開挑戰，三問馬英九」，包括319槍擊案、特別費案、富邦併台北銀行案，在觀世音菩薩、媽祖神明前一次講清楚。

影片：馬英九、邱毅欠沈一鳴一個道歉，８日上午十時十分艋舺龍山寺三問馬英九



影片來源：一邊一國行動黨提供