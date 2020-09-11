為中國一帶一路計畫，中國工人到塔吉克斯坦參與建設，在博物館留下工作服展示，如今卻有家難歸滯留塔吉克斯坦。圖／擷自中國中央電視台影片

中共對世界的紅色擴張，以為自己完成「一帶一路」，用金錢和工程，以及華為，用數位控制了沿途這些國家，然後可以打敗美國，很快登上天下第一，如今因為自己製造的「武漢瘟疫」，踢到鐵板，全世界反對中共，宛若戰狼遭遇圍捕，連帶使華人在海外遭到空前壓力，如同習近平自己所言，全世界都是中國敵人，敵人不是自然而來，是中共的擴張野心帶來的悲劇。

高階的知識份子在海外機場進退維谷，留在美國的數百萬留學生和華人，擔心自己變成美國調查局搜捕對象，急著要回中國避難，但是，中國卻祭出新規定，購買機票的中國人，必須在三天前，拿到核酸檢測安全報告，才准於登機，這個規定變相阻擋了華裔和留學生回中國道路，有不少學生失去家庭援助，生活陷入困境，政府也不幫忙，讓這些華裔和留學生大罵中共殘忍。

百萬華工滯留海外

另外，低層的海外華工更是充滿血淚，「中共國」自以為厲害的國，卻無法派人援助，吹牛吹破，讓這些中國人處於孤單無助狀態，大外宣所宣揚的中國戰狼，「人民有難，雖遠必救」，全部缺席，原來只是一場空虛的電影而已。

一場武漢瘟疫，使海外華工陷入險境，根據統計，中共開始進行「一帶一路」計畫，在幾百個項目導引之下，中共多餘的勞力也找到新出口，從修建公路鐵路，興建水壩，甚至開發能源，幾乎以中國工人為主，中亞幾個國家人民經常抱怨，「政府瞎搞一堆項目，對於本國的就業率根本沒幫助」。

9月8日《大紀元》報導，有一百多位華工受「中國礦業集團」聘請，在塔吉克斯坦挖礦，這是「一帶一路」重要項目，因為瘟疫導致停工，一百多位工人想要搭機回國，卻遭到機場阻礙，想回工廠也不得其門而入，最後，當地公安強迫這一百多位華工進去隔離場地，接受隔離，但是，塔吉克政府設置的隔離場所已經爆滿，無法接受更多人住宿，一百多位華人只好在零下五度的低溫下，露宿在隔離場所的門口，這些底層華工不禁要問，「偉大厲害的國在哪裡」？

根據統計，從中南半島到中東以致於非洲，來自中國的勞工高達一百多萬人，單單是敘利亞就有11萬人，上周，一位專門從事援助海外華工工作的議員石青，對《大紀元》揭露，他接到來自敘利亞的華工信件，信裡面有指甲頭髮，拜託他可以在他死後，把這些遺物帶回中國老家，作為紀念，石青是阿爾伯塔省的華裔議員，長期關心海外華工的生活。

武漢瘟疫之後，滯留海外的華工面臨困境，不只是西方國家把華人視為瘟疫帶原者，排華案件時有所聞，非洲人也把華工視為不祥者，這些突然到來的壓力，造成華工身心俱疲，很多華工感染武漢瘟疫，但是非洲醫療設備太差，無法快速得到救助，許多華工因此客死他鄉，更糟糕的是欠薪，承包工程的中國企業集團，最近因為中國經濟下滑，很多公司面臨倒閉浪潮，所以就故意拖欠海外工程的薪資，生病加上身上沒錢，很多華工已經無法生活。

中共傷害中國14億人

一百多年前，中國正在清朝晚年，社會發生大動盪，歐洲勢力入侵中國，南方的中國底層窮人，被稱為「豬仔」販售自己的身體，剛好添補美洲和加勒比海黑奴的空缺，成為另一種勞力。1848年，第一批華工的船隻抵達美洲，剛好趕上西部的淘金熱潮，華工被視為最佳的勞動力，接下來東西鐵路貫穿，需求華工更盛，越來越多的貿易船帶著中國物品，船艙底層帶著華工進入美國，便宜好用是雇主的口號，很快的，勞動力市場幾乎被華人壟斷，引起很多愛爾蘭移民不滿，不幸的事情來了。

1870年，美國結束內戰，經濟面臨蕭條，失業率攀上新高點，歐洲移民抱怨華人搶走工作，排華事件越來越多。

1882年，歐洲白人移民遊說之下，「排華法案」在國會通過，法案中限制每一年只准許105位華人移入美國，居住場所和工作薪資也被限制，這是相當不公平的法案，華工成為次等人，這個法案套在華人頭上60年，一直到1943年才廢除。如果你到紐約華裔歷史博物館，可以看到一張漫畫，漫畫中是一位綁長辮子的華人跪在地上，後面一位白人一手拿槍指著他，一手拖住長辮子。

排華歷史不遠，許多人還留著記憶。

戰後，華人地位在美國或西方國家提升了，可惜，中共野心太大，企圖統治全世界，如今，崛起大夢甦醒，再度把華人推進歷史的厄運，我們只能仰天長嘆，無奈。



中共野心太大，企圖統治全世界，如今，崛起大夢甦醒，再度把華人推進歷史的厄運。圖／擷自中國中央電視台影片