美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）被問到美國是否仍支持「一中政策」時說，美國的政策並未改變，「受一個中國政策的指引」。親中媒體大喜過望，藉機大做文章，說這是拜登政府首次對「一中」明確表態，指拜登對台政策已重回「一中框架」。親中媒體的解讀，只是「走夜路吹口哨」，自我壯膽而已。美國的「一中政策」和中國的「一中原則」不同，數十年來從未改變，也沒有「重回」的問題。

美國在台協會（AIT）2月3日發布聲明指出，美國的「一中政策」一向是以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為準則。川普的國務卿蓬佩奧任內宣稱「台灣不是中國的一部分」，中國怒不可遏。國務院特別說明，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」明顯不同，中共主張擁有台灣的主權，但美國對台灣的主權不採取立場。美國的根本利益在於台灣問題須和平解決，不使用脅迫手段，須讓兩岸人民都能接受，這也是北京的承諾。

美國不對台灣主權持任何立場

川普任內的國務院亞太事務助卿史達偉在國會聽證會也指出，根據《台灣關係法》美國不對台灣主權持任何立場，讓台灣和中國自行協商，美國的政策及《台灣關係法》只要這個過程能夠和平，通過對話而非脅迫來解決。

中國主張台灣是中國的一部分，宣稱台灣是中國的地方政府。美國如果接受這個說法，就不會派軍艦通過台灣海峽，或派軍機巡航台灣空域，甚至出售武器給台灣，國會也不應該通過《台灣防衛法》等相關法案。美國如果認為台灣是中國的一部分，是中國的地方政府，還派機艦到台海，賣武器給台灣，豈不是干涉中國內政？

美國根據「一中政策」不支持台灣法理獨立，連最支持台灣的川普政府也認為台灣就是「自由中國（free China）」。外交部長吳釗燮去年9月接受美國國家廣播電台專訪時表態，台灣暫時無意與美國建立正式外交關係；還表示即便台海衝突，台灣也不會依賴美國進行干預，「台灣的防禦是我們自己應承擔的風險」，等於默認台灣不是主權獨立的國家，兩岸問題由兩岸自己解決，不勞外力介入，藉此紓解川普政府壓力，配合美國的「一中政策」。

正如美國在台協會所說，美國的「一中政策」一向是以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為準則。美國雖然不支持台灣法理獨立，不對台灣主權持任何立場，但反對中國擁有台灣主權。若從美國國會一連串挺台法案，及不分政黨對台灣安全的重視，支持台灣獨立於中國之外，成為實質獨立的國家，符合美國的「一中政策」。



美國在台協會說，美國的「一中政策」一向是以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為準則，美國雖然不支持台灣法理獨立，不對台灣主權持任何立場，但反對中國擁有台灣主權。圖／擷自AIT臉書

（本文轉載自綠色和平廣播電台）