推薦序

令人恐慌的氣候變遷／李遠哲（前中央研究院院長）

每次拜讀李界木先生為民報專欄所撰寫的，有關「全球暖化與氣候變遷」的文章時，常令我深受感動。李界木先生在這議題的深入並廣泛的瞭解，對這問題的急迫性與對年輕一代的關切，確非一般人所能及。便也常盼著，有更多的人能有機會讀到這些好文章。

最近，李界木先生花了不少心血，匯集了一些曾在專欄發表過的文章，整理出這一本《認識氣候變遷》的大作，讓我非常高興。當《民報》的陳永興醫師，囑我為這本書寫序時，我毫不猶豫地接受了，也覺得很榮幸。

這本書，從氣候變遷的歷史開始，說明氣候變遷發生的原因，相關的一些現象，以及對地球體系所引起的影響。再進一步討論到人類為扭轉氣候變遷該採取的集體行動，以及我們在台灣面對的困境，與該做的努力。

近百萬年來，地球表面的溫度，取決於地球從太陽所吸收的能量與從地球放射到太空的能量的平衡。書中也詳細描述了一些我們在漫長的歲月裡看到的規律，也就是說，每十萬年左右，地球便會走入冰河期。一萬多年前，地球經過了一段冰河期後，地表的溫度上升到穩定而暖和的時期。也由於規律的季節變化，可靠的「春耕與秋收」，農業便在人類社會發展下來。但總的說來，人類仍然是大自然的一部份，依賴太陽供給的能量發展下來。

不過，工業革命發生之後，尤其是過去的一百多年來，由於人口的暴增，人均消耗的大量增加，特別是能源的使用，開始脫離了太陽，而開始過度依賴埋在地下的化石燃料。目前，人類使用的能量的八成左右，是燃燒化石燃料提供。

燃燒化石燃料產生的二氧化碳，大部分溶入大海裡，促使海水的酸化，珊瑚礁的毀壞，殘留在大氣中的二氧化碳的濃度的增加，人類便也開始改變了大氣中的化合物的組成，而且改變的非常快速。隨著二氧化碳這溫室氣體濃度的上升，越多地表輻射出去的紅外光就大量被吸收，無法直接放射到太空中，導致地表溫度的飆升。暖化的地球帶來了「氣候變遷」，熱浪、森林大火、颱風、暴雨、極地冰層的快速融解與消失，與海平面的上升，便在我們眼前明顯的展現出來。我們目前已經到了非常危急的情況，也就是說，我們將要交給年輕一代的地球，是一個幾乎要失控的地球。

目前，地球體系改變的速率，是人類有史以來從來沒有體驗過的。這麼急速的變化到底將人類帶往何方？到底會變的多悽慘？是我們不敢想像的。達爾文曾經說過：「在地球上能夠存活下來的物種，絕對不是最聰明或是最強的，而是最能適應環境變遷的物種」。如果還是讓地球繼續快速暖化，在本世界末，溫度上升到比工業革命前的溫度高出4～5℃，消失的將會是人類發展的文明與不能適應氣候變遷的人類本身，而不是我們居住的地球，地球還是一樣的圍繞著太陽迴轉，只是他會在不同的狀態。

李界木先生在本書最後的結論，我非常同意，雖然目前的情況非常嚴峻，我們還是有機會把這危機扭轉過來，但時間點已所剩無幾了。如果每十年，溫室氣體的排放能夠減半，在四十年後的2050年達到幾乎零排放的目的，我們是有希望把溫度的上升限制在1.5℃之內。目前地表的溫度已上升1.1℃了，也已看到氣候變遷的嚴重性。

我於2008年，被國際科學理事會選為下任理事長，在往後的七年半中，曾奔忙於世界各地。這以「促進國際科學合作，以尋求人類福祉」的世界最大的科學組織，非常清楚地瞭解氣候變遷的嚴重性，把幾個與生態環境、地球體系有關的研究整合為Future Earth的大計劃。促進「知識」與「行動」的結合。2015年的十二月，當全球九十多個國家的領袖，聚集在巴黎，在COP21的會議裡，決定每個國家，都依他們自己的步伐急速減碳，希望在2050年，全球人均二氧化碳的排放下降到1.5公噸，而使地球的暖化限制在2℃之內。雖然升溫2℃的世界非常不理想，但我們高興看到的是，世界上的政治領袖們的「覺醒」。如果沒有政策的引導與法令的制訂，只靠人民各自節能減碳的努力，很難達到我們的目標。

台灣溫室氣體的排放量，人均高達約10公噸。這些年來，雖然在節能減碳方面作了些努力，還是遠遠落後在世界各國。當全球努力在2050年達到零排放，使地球升溫不高於1.5℃時，我們政府所訂的目標，還是高掛在5.2公噸，這是件非常遺憾的事。政府高層對此事的缺乏遠見與作為，我曾提出一些批評與建言，但沒能得到正面的反應，確有不少不愉快的交流。

目前，政府在政策的推動與法令的制訂上，最重要的也許是立即把化石燃料燃燒所產生的「空污」與「暖化」所帶來的毀損，真實的包括在化石燃料的價格上。也就是說，我們該逐年在總稅收不增加的條件下，徵收「碳稅」。如果化石燃料一直保持不公平的低廉價格，很難阻止化石燃料的繼續使用。也將使我們節能減碳與生活習慣改變帶來的進步，無法克服「全球暖化、氣候變遷」這個大趨勢。

在寫這篇序文時，武漢病毒正在世界各地蔓延。在台灣，最值得我們驕傲的是，我們的努力所獲取的成果，受到世界各國的稱讚，我們也變成世界的標竿。如果我們也一樣能夠在「氣候變遷」的問題上，領先全世界，我們年輕的一代便能夠揚眉吐氣。畢竟氣候變遷將帶給人類的嚴重性與急迫性，絕對會遠遠超過武漢病毒。武漢病毒，大大地減緩了人類的社會活動，但也看到空氣污染與溫室氣體排放的大量減少。在我們進入令人覺得「恐慌」的時間點上，我們需要做出很大的努力，扭轉人類可悲的未來，時間真的不多了。2020年到2030年這十年，將是人類歷史上最關鍵的十年。

最後，我還是要對李界木先生的努力表示最大的敬意，也誠摯地推薦這本值得深入體會的大作給廣大的讀者。

作者簡介

李界木 台灣宜蘭人。環境科學博士。曾任職明尼蘇達大學都市及區域計劃事務中心（CURA）、美國聨邦政府大氣暨海洋管理署（NONA）、漁業署（FS）、社福部國家衞生院（NIH）。宜蘭縣政府計畫室、行政院環保署、新竹科學園區管理局兼中科開發籌建處。現已退休。