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每日國際焦點

衣索比亞總理阿比表示衣索比亞軍已經佔領提格雷首都默克萊，接下來將追捕提格雷領袖。提格雷表示將繼續抗戰。

伊朗最高領導阿里·哈梅內伊誓言報復科學家Mohsen Fakhrizadeh遭暗殺案。伊朗強烈暗示是以色列所為。但以色列聲稱對此案一無所知。

美國派遣航空母艦尼米茲號戰鬥群到波斯灣。可能因應伊朗將有報復動作。

俄羅斯派出蘇愷27戰機於黑海中立海域攔截美國RC-135偵察機。

泰國

反王政抗爭者來到國王禁衛隊軍營前抗議。

印尼

蘇拉威西島上基督教徒遭10名民兵攻擊，4人被殺其中1人遭斬首，房子遭放火焚燒。印尼警方出動追捕。

俄羅斯

派出蘇愷27戰機於黑海中立海域攔截美國RC-135偵察機。

英國、法國

28日簽訂協議共同阻止非法偷渡客渡過英吉利海峽。

蒙地內哥羅

親歐派現任執政黨在敗選看守期間，於28日宣布塞爾維亞大使為不受歡迎人物。塞爾維亞也報復宣布蒙地內哥羅大使為不受歡迎人物，並限令3天內離境。

瑞士

派遣國民兵支援醫療體系抗疫。

美國

司法部宣布協助薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯打擊組織犯罪，起訴700多名跨國罪犯。主要為川普視為優先打擊對象的MS-13跨國黑幫。

哥倫比亞

國防部長表示必須恢復空中噴灑落葉劑來打擊販毒走私集團。

衣索比亞

總理阿比表示衣索比亞軍已經佔領提格雷首都默克萊，接下來將追捕提格雷領袖。提格雷表示將繼續抗戰。

伊朗

最高領導阿里·哈梅內伊誓言報復科學家Mohsen Fakhrizadeh遭暗殺案。伊朗強烈暗示是以色列所為。但以色列聲稱對此案一無所知。

美國

派遣航空母艦尼米茲號戰鬥群到波斯灣。

蘇丹

因補貼能源造成大規模財政赤字，政府超印貨幣支應，貨幣大貶，10月年通貨膨脹率高達230%。

阿富汗

加茲尼省發生汽車炸彈攻擊造成安全部隊至少30死24傷。

奈及利亞

東北部博爾諾州撒巴馬利村(Zabarmari)28日遭伊斯蘭民兵屠村攻擊，43死，數十人失蹤，總死亡人數可能破70人，30名男性死者遭砍頭。

布吉納法索

總統大選反對黨原本宣稱大選舞弊，但反對黨候選人27日承認敗選。

福和會官方網頁：www.fratwn.org