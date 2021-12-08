台灣從今年11月6日起至昨天12月7日為止，已經連續32天沒有本土病例，昨天疫情指揮中心指揮官陳時中說，已經2個潛伏期以上沒有本土病例，可以說是本土清零。

這是一個了不起的成就！是所有台灣人民共同努力才能達成的，雖然藍綠惡鬥從不停歇，但是總結來說，一句話：世界第一，瑕不掩瑜！面對未來，我們戰戰兢兢，審慎樂觀！

現在是中場時間，台灣是世界第一！台灣並非未滿千萬人口的小國寡民，也不是地廣人稀的鄉村國家，簡單又客觀的評比指標就是：每十萬人口的武漢肺炎死亡人數，藍綠可以繼續吵，但數字會說話！台灣沒有走封城抗疫那條路，人民日常生活沒有太大改變；另一方面，出口擴張帶來經濟成長，也超乎預期；國際上得道多助，感恩所有雪中送炭的國家。

近日，疫情指揮中心在台北車站設置臨時疫苗接種所，得到廣大迴響，比預期成績更好，值得肯定！

台灣的民主政治，從來就不是一言堂，吵吵鬧鬧是日常，但是表現出來的成績有目共睹；台灣有三多：政客多，奧客多，刁民多；政府疫苗買多罵浪費，疫苗買少罵不夠；剛開始沒有疫情的時候，挑疫苗不去打，行政院長帶頭打，被說是打假的；好不容易莫德那和輝瑞BNT來￼了，疫情減緩又不打，疫苗放到過期又要罵政府；以上就是台灣政客、刁民和奧客的日常。

展望未來，仍然期待指揮中心，任勞任怨，集思廣益，察納雅言，畢竟中場贏不一定最後贏。