黃明和，1940年3月1日出生於台灣彰化，彰化中學畢業後考上台大醫學院，1966年台大畢業後，次年進入台大醫院外科接受專科訓練，1971年他回到故鄉先到省立彰化醫院外科服務鄉梓，做到外科主任當時因他待人親切醫術高明受到鄉親的歡迎，1973年他在彰化市光復路開業創設｢黃明和外科醫院｣，由於病患日益增加，1980年再覓地於彰化市中山路設立新院區，並以｢秀傳紀念醫院｣之名孝思他的父親黃秀傳。醫院在他的經營之下規模日益壯大，增設了其他各科成為綜合醫院具有300床規模，並通過教育部的教學醫院評鑑，成為彰化地區僅次於彰化基督教醫院的私人綜合醫院，名聲遠播在地方上頗具影響力，黃明和也從醫界踏上從政之路。1987年他以無黨籍身分當選為彰化地區的立法委員，之後做了三屆總共12年的立委，在立法院黃明和發揮了醫療專業的角色，不僅關心各項醫療衛生與社會福利法案，他更號召了衛生、福利、環保相關背景的其他立委，在1988年共同組成了｢厚生會｣，他擔任創會董事長，以團體的力量推動各種醫療社福的政策落實於法案，｢厚生會｣更每年舉辦台灣優秀醫療人員的選拔，頒發｢醫療奉獻獎｣，30年來成為台灣醫界最受重視和肯定的獎項！

不只是在立法院中積極發揮他的專業功能，黃明和的｢秀傳醫院｣仍持續不斷的擴充服務的版圖，1988年黃明和從彰化跨足到台南接辦了已經荒蕪6年的｢台南市立醫院｣開啟了台灣公辦民營的醫院經營管理先例，他投入相當的人力、物力改善了台南市立醫院的醫療品質和營運狀況，贏得台南鄉親的讚譽和肯定。他又在1997年設立了南投竹山的｢秀傳醫院｣將服務觸角延伸到竹山，2000年時他又接辦了高雄縣立岡山醫院，擴充了南台灣的醫療服務範圍，他也成立了台北的秀傳醫院聯合門診部，邀請過去台大優秀的師長同學退休後繼續為北部的病患提供服務，最大的手筆是2006年他投資興建了最大規模和現代化的｢彰濱秀傳醫院｣，這是台灣設備最新穎、最先端醫療器材以及最像觀光旅館客製服務的醫院，至此｢秀傳醫院｣已經變成｢秀傳醫療體系｣的大企業經營模式，而黃明和也從醫院的院長變成醫療體系的總裁，他真的是台灣醫界的怪傑！

黃明和對醫療事業的投資一擲千金毫不吝嗇，他知道添增最先進的儀器設備，在目前健保給付低廉的情況下不可能賺錢，但他認為給病人最好的服務品質和給醫療人員最好的裝備是最有價值的投資，因為讓更多人獲得健康就是他學醫行醫追求的目標，他希望這是｢秀傳｣的優良血脈能長遠流傳在台灣！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集