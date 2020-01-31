我是一名剛從醫學院畢業，正接受畢業後一般醫學訓練（post-graduate year training；簡稱PGY訓練）的醫師。在花蓮接受社區醫學訓練期間，我們常有機會隨門諾基金會的社工督導前往受服務個案的住家訪視。這次的個案患有糖尿病多年，雙眼視力有限，僅能看見人模糊的形影。前幾個月發現右腳腳趾有潰瘍傷口，因而住院40多日，接受治療。在住院期間又逢喪偶。訪視時個案剛出院返家，右腳傷口包紮，並由居家護理師與家屬每日三次換藥，不便於行。個案居住在花蓮市郊，目前與長子、孫子、公婆同住。長子於10多年前因車禍成為植物人，並與妻子離異，在家臥床由居家服務員照護。公婆屆齡90，日常生活需要他人協助。孫子尚在就讀高中。家庭為中低收入戶，主要收入來源為政府補助。

古人說的「貧病交迫」，著實顯現在這家人身上。這家人沒有穩定的收入來源，又有許多需要被照顧的人。貧困可能導致人們不易維持自身的健康，例如：飲食的選擇較少，外食居多，缺乏時間運動等；或是必須從事較危險、易產生職業傷害、勞動條件較差的工作。而嚴重的疾病可能使人失能，降低家戶的生產力與經濟來源，並使得家戶必須撥出人力照顧失能者，又再減少了可能的收入。

花蓮縣低收入戶（8,465人）與中低收入戶（4,256人）人數占縣市人口比例約是台北市的1.7倍。花蓮縣醫師（820人）對人口比例居全國第三高，但根據最新公布的資料，花蓮縣平均壽命為76.59歲，足足少台北市七年。除了醫療資源的分配不均，貧窮是否也影響了人們的健康乃至壽命？

過幾日，我們又跟著門諾基金會的督導，來到位於吉安鄉臥床的羅老先生家進行到宅沐浴服務。只見二位服務員阿姨一下車立刻快手快腳地從車上搬下行動浴槽、水桶、水管、灑水噴頭、抽水馬達、推車等器具，進入屋裡與老先生的兒子和看護打個招呼，便迅速架設起設備，加入溫水，還親手摸摸水溫。她們從浴室牽起水線與汙水管拉到老先生的臥房，將浴槽放在床上，然後跟外籍看護一起把老先生脫去衣物、擺進浴槽裡。一位服務員在老先生身上灑水，另一位則開始抹上肥皂、洗髮精。看護也沒閒著，幫忙老先生洗腳。過程中服務員們與看護有說有笑，就像老朋友一樣，也很細心地為老先生搓洗，還特別注意不要拉扯到鼻胃管。不一會兒工夫，老先生已經被洗得乾乾淨淨，連腋下、鼠蹊也沒漏掉。她們三人合力將老先生擦乾並換上乾淨的衣物。洗完的水則順著浴槽的汙水管直接排到浴室的排水孔，完全沒有打溼床鋪。

老先生的兒子在旁邊看了整個服務的過程，稱讚她們服務周到，把老先生洗得清潔溜溜，滿意得讚不絕口，笑稱下次要換自己躺上去給她們洗澡。服務員也說道她們每星期來幫老先生洗澡，跟這名外籍看護也很熟識，偶爾看護中午也會燒菜請她們一起享用午餐。

看到她們跨越國籍、雇傭關係、服務與被服務者的藩籬而和樂融融，我想到賴醫師著作《當醫生遇見Siki》提到的Siki。這是美國印地安人的特殊用語，意思是「我關心你，你也關心我」，賴醫師特別在文中提出「醫病關係可以是──醫生可以關心他的病人，而病人也可以關心他們的醫生」地互相關懷。衷心期許自己未來也能在行醫路上如此。

※本文轉載自：元氣網醫病平台