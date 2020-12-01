川普四年執政，發現美國華府被紅色圍繞，但是，他的抗擊中共行動已經太慢，紅色暗影夾著大量金錢，全面收買美國政界，媒體界，以及公民團體，導致美國大選變成一場不公義的政變，因此加緊清除內部隱患，變成當務之急，這項行動不是為了川普個人，而是為了整個美國未來。

川普陣營稱為「清除泥淖行動」，抽乾泥淖的水，才可以讓敵人無所遁形。

27日，賓州法院駁回川普陣營律師團所提，暫緩對大選確認的訴訟，動作迅速，也剛好讓川普律師趕得上聯邦最高法院上訴時程，這項駁回被視為川普勝利。上周，左派媒體CNN，罕見對川普的訴訟表態，CNN認為，「很可能川普會翻盤成功」，越來越多美國人主動提出大選舞弊證據，使川普陣營信心大增，並且喊出，「美國人決定總統是誰，不是媒體決定」。

川普開始打擊網路壟斷

媒體網路在這一次大選，一面倒反川普，尤其是「推特」上「反川普」已經到了匪夷所思地步，「推特」對川普的政績故意漠視，刪除對川普有利的新聞，這些證據越來越多，如果說「推特」內部沒有紅色滲透，實在無法令人相信。

26日，美國「海關邊境保護局」在「推特」推文說，「每一英里的美墨邊境圍牆，都產生效果，美墨圍牆實質降低邊境警察壓力，對於拒絕毒品、性侵犯、偷渡犯罪分子進入美國，已經具有成果」，這一則推崇川普的選前政策文章，在推特上立即被封殺，理由是散布仇恨，更妙的是，25日，共和黨參議員馬斯特里亞諾在賓州「葛底斯堡」舉行大選公聽會，這是一個揭發舞弊的公聽會，群眾相當激憤，表達對大選舞弊的痛恨，沒多久，馬斯特里亞諾的推特帳號就被封殺，同樣的，揭發弊端的包威爾律師，不但收到死亡威脅，他對密西根州提出「多米尼」投票系統舞弊，以及多項對當事犯罪者的刑事法控訴，也被推特封鎖，只要對拜登不利，對川普有利的訊息，就被推特監控或刪文，這個犯罪團夥已經越來越囂張，因此，川普緊急呼籲，國會應該廢除美國在1996年通過的網路平台豁免法，參議員克魯茲也召開網路企業公聽會，抨擊推特，根據美國通訊規範法230條規定，網路平台對於刪除文章或不刪除文章，可以自己決定，不會因為這樣的行為受到處罰，這就是所謂豁免命令，也因此，今天的美國網路大亨不但可以大發財，而且進一步控制人民的言論。這一次美國大選中，臉書、谷歌、推特，幾乎一面倒推崇拜登，問題是，拜登對美國可以說沒有貢獻，拜登家族是基督徒最壞的示範，性侵、吸毒、敗德，選舉投票前，醜聞被爆料，單單是主流媒體和網路，把杭特拜登的醜聞掩蓋下來，至少欺騙了五百萬選民投票意向。

川普開除建制派老兵

不只是向媒體網路宣戰，28日，川普把十一位華府建制派的大老，從國安顧問名單中除名，包括華府建制派親中元老季辛吉，以及克林頓時代的國務卿歐布萊特，歐布萊特離開華府後，組織「歐布萊特石橋」企業顧問，這個公司的成員還包含被提名的國務卿布林肯，其中四位成員擔任過度交接小組，上任後也將會擔任外交官，石橋公司有中資背景，主要業務也是替美國企業牽線，進入中國投資，2016年，川普上台後，少部分民主黨舊官僚被川普留用，多數官僚進入石橋公司休息，因此石橋企業變成民主黨教育訓練大本營，這些人被懷疑是華府深層政府的幕後影武者，真正控制華府行動，川普上台後，開始大力掃除這一些為了利益出賣美國的人，因此得罪石橋公司，其中有幾位成員，雞犬升天，已經被拜登內定為政權交接的小組人員。

這次大選中，情報和網路安全是最大漏洞，早在大選前，黑命貴的運動中，川普已經感覺不太對勁，這個運動已經被中共滲透，川普要求軍隊平亂，卻被國防部長艾斯培阻擋，而情報單位也無所作為，更糟的是，投票計票漏洞百出，但是，情報單位卻默不出聲，這樣的所謂高科技民主國家，表現完全不及格，如何作為國際上民主國家的典範，因此，艾斯培之後，情治單位也有不少官僚自動請辭或被請辭。

川普藉著這次大選讓「反美國的團體」冒出頭，這是川普的策略成功，如此一來，訴訟的路上也可以減輕阻礙。



作者指出，越來越多美國人主動提出大選舞弊證據，使川普陣營信心大增，並且喊出，「美國人決定總統是誰，不是媒體決定」。2020美國大選示意圖／擷自川普臉書