作者指出，在「征伐」的路途上，人類最不能迴避的，還是面對自己，並且最後，還是要死去。左起：亞歷山大大帝、成吉思汗、拿破崙。圖／擷自維基百科，民報合成

在這個時代中，身體與心靈的疾病日益繁多，當社會和世界越趨於二元對立，身心分離的狀態越來越常發生。

到底，為何會這樣呢？人類社會的變動及運作模式，正遭逢何種困境呢？在切入這個問題前，先來談談宇宙法則吧！在資本主義主導的社會中，「攫取」與「掠奪」，似乎是一切的道理。傳統的世俗價值，總是提供著一個「不斷往上爬」的思維與世界觀。

這個世界觀並不讓人感到陌生，諸如：征服歐、亞、非三大洲的希臘帝國皇帝亞歷山大大帝；擁有最大片土地的成吉思汗的蒙古帝國黃金時期；在法國大革命後竄起的拿破崙法蘭西皇帝。從一個個一路往上爬，達到最大巔峰的國王（King），最後亞歷山大大帝死於遠征途中，成吉思汗在歸返故鄉的路上駕崩，拿破崙在被流放的小島上，孤寂而終。

可見，在「征伐」的路途上，人類最不能迴避的，還是面對自己，並且最後，還是要死去。也因此，到底什麼是「獲得」，什麼是「失去」。表面的「獲得」，真的是「獲得」嗎？而慘痛的「失去」，也真的是「失去」嗎？

這是人類打從有歷史記載以來，一直在「自問」與「自省」的。如果說，不斷地「掠奪」，並無法真正帶來自身的「平靜」與「祥和」，那什麼才是真的人類所能夠真正擁有的呢？或許，過去的帝王在追求的是「擁有的土地大小」，在人們身上則是「擁有的金錢多少」，在網路世界裡頭顯然是「按讚數與聲量大小」，這些競逐，控制了人類大多數的時間和腦容量！

所以，一個推進性的「驅動力」，彷彿無止境地推著人們往前跑，忘記了此刻身在何處與何方？不知不覺，人類離開自己異常遙遠，對於身處的環境也非常陌生，甚至今天吃了什麼，也沒什麼留意。在把身心都「拋出去」，來應付四面八方「要求」與「指令」時，我們只有用「發瘋」來做出回應了！

有趣的是，心理學與精神醫學，似乎不再能夠滿足這個時代了！然而，卻有著一門更古老的學問，到現在看起來，還是如此神奇與貫通「人性」和「人類世界」。《易經》是漢族最為古老的古典文獻之一，為古代華夏巫師運用六十四卦以預知未來吉凶禍福的卜筮書，自漢代開始尊奉為「五經」之一；《易經》用一套符號形式系統描述事物的變化，表現了華夏古典文化的哲學和宇宙觀。

易經的思想，跟現今社會的走向不同，主張「調和」。如果說，物理學提出，萬物都是由質子與電子組成，那在易經的概念裡頭，對應的就是陽與陰。而陽與陰的配對，就跟排列組合一樣，貫穿了「天、地、人」三層的維度，並且從先天八卦，推演到後天八卦，形成八八六十四卦的巨大「大數據」，甚至因為六個爻位，在考量變爻的變異性下，成為一個相當「精準」且「龐大」的生命密碼資料庫。

譬如，小畜卦裡頭談到的，小畜，亨。密雲不雨，自我西郊。在密雲不雨之下，整片天空被烏雲給籠罩了，象徵「人謀不彰」、「天道隱微」，所以在此刻，也無法有太大的作為，甚至因為輕舉妄動，可能遭致災禍。所以，此刻易經奉勸大家「好好地儲備自己」，以「蓄積能量」，務必沉潛，未來才足以有所作為。短短的幾句話，道出了生命的奧妙與處劣勢之下，人必須能忍別人所不能忍，才有機會「破繭而出」、「羽化成蝶」！

另外，像是訟卦就提到了，訟，有孚窒惕，中吉，終凶。利見大人，不利涉大川。指的是在於人際間，要懂得「明哲保身」、「有所分寸」，若不經意逞了口舌之快，容易遭致災禍！所以，在訟卦之下，人們就得避免爭端，「守正」而與勢推移，終究可以平安度過。相反地，若是不信邪，硬是要挑戰，或是不分青紅皂白地「進攻」，後果將不堪設想……

也因此，在易經的世界觀裡頭，沒有絕對的高峰，也沒有絕對的低谷。在順勢，要保守內心；在逆勢，要充實自己。這提供了現今處在「非進不可」的普羅大眾們，一盞重要的明燈與指引。其告訴了我們：「處在時時觀照自己，綜觀全局的心態和視野之下，自然能夠帶著平順與喜悅的內心，安度每一刻！」



易經的思想，主張「調和」。示意圖／Pixabay、維基百科，民報合成