美國總統拜登11月15日與中國領導人習近平舉行視訊峰會。這是拜登政府執政下兩國領導人之間議題最廣泛的一次會談。在美中關係不斷惡化的情況下，兩國官員都淡化會談能取得具體成果的預期。雙方討論的有爭議的主要議題如下：

台灣：

拜登總統指責北京加緊恐嚇台灣的軍事行動，而華盛頓依據美國法律必須要提供防衛台灣的手段。中國堅稱自治的台灣是中國的一部分，且不排除以武力統一台灣。北京對美國與台灣深化關係的舉動及拜登總統將會保衛台灣的說法感到不安。

白宮強調，美國沒有改變在是否防衛台灣上的「戰略模糊」政策。不過，國務卿布林肯表示，如果中國以武力改變台海現狀，華盛頓及其盟友將採取未具體說明的「行動」。中國外長王毅上週六與布林肯在電話交談中說，華盛頓不應該向「台獨勢力」發出錯誤的信息。

中國擴充核武庫、導彈：

美國官員對中國快速擴充核武庫以及試射他們所說的高超音速武器系統，越來越感到憂慮。

拜登政府與英國和澳大利亞今年達成安全協議，並向澳大利亞提供建造核動力潛水艇的技術。華盛頓擴大與日本、印度和澳大利亞的「四方安全對話」機制。中國對此都進行了譴責。美中軍方較低級別的對話一直致力於緩解緊張關係。

貿易：

中國遠遠沒有履行2020年與美國簽署的第一階段貿易協定中購買價值2000億美國商品的承諾。北京也沒有履行改善保護知識產權和美國農業生物科技產品及金融服務進入中國市場的承諾。

但是，中國要求美國取消前總統特朗普對中國進口商品徵收的關稅，辯稱可以幫助減緩兩國的通貨膨脹並提高就業。

科技：

在華為首席財務官孟晚舟與美國司法部檢察官達成認錯協議得以從加拿大獲釋之後，美中關係有略有緩和。但是雙方的科技戰仍在繼續。華為科技、無人機巨頭大疆創新、中芯國際和監控設備巨頭海康威視仍在美國國家安全黑名單上。該名單旨在防止美國公司與這些中國公司分享關鍵技術。

拜登總統沒有廢除，但也沒有執行特朗普的行政命令，要求中國遊戲公司字節跳動從在美國的普遍使用的社媒應用軟件抖音（TikTok）撤資。

冬奧會：

北京明年2月將主辦冬季奧運會。因中國在新疆對維吾爾和其他少數民族穆斯林犯下的「種族滅絕」，美國國會要求進行外交抵制。

上週，布林肯表示，華盛頓在與一些國家討論如何參與的事宜，但沒有說明作出決定的最後期限。

大流疫方面的合作：

川普前政府多次指責中國應對2019新冠病毒肺炎的爆發負責。拜登政府的美國情報界發布的審查報告，對病毒的來源沒有得出明確的結論，但是一些情報官員指責中國的一間病毒實驗室洩露病毒。

美國官員說，對病毒溯源的更好了解有助於結束大流行病，並為可能的下一次做好準備。拜登表示，中國需要與國際調查進行更多的合作。中國否認這些指控及呼籲。

一帶一路與B3W：

拜登政府一直與七國集團成員國合作，發起一個國際基礎設施建設計劃「重建更好世界」（Build Back Better World,BBB3 or B3W），與中國的「一帶一路」戰略抗衡。