中央流行疫情指揮官陳時中今（29）日表示，已對集會加以規範，但排隊時還是人靠著人，正在研擬對「社交距離」更加嚴格規範，若違反將考慮罰款處分。圖／林冠妙（資料照）

中央流行疫情指揮官陳時中今（29）日表示，經過兩週關鍵期，目前情況沒有這麼惡劣，第一道防線看起來是有守住，接下來的防疫措施要加強「社交距離」，集會部分都有在做，但排隊時還是人靠人，正在研擬對「社交距離」更加嚴格規範，若違反將考慮罰款處分，但還需要討論。

針對未來如何加強防疫，陳時中表示，各單位都有開始做相關準備，如衛福部，各部會都試行的找一些人在家裡上班，異地上班的地方也找好，不斷在模擬可能的情況，有大企業做的更積極，為了員工及企業永續，都做好相關準備。

至於如何增加防範措施，他說，可能要對社交距離規範，集會部分已經有規範，但一般排隊還是維持人靠人的情況，現在正在研議更嚴格的規範，當然不會像新加坡一次就重罰幾萬，但確實在考慮，若違反規定將罰款處分。

陳時中強調，針對無症狀傳染就要靠個人衛生、洗手、保持適當的社交距離，才不會再往外擴散，現在有在思考，對於沒有維持適當的社交距離加以處分，希望能做得更確實。

至於社交距離要如何規範、誰來執法、法源為何？陳時中說，法源沒問題，「我們對社交距離是在意的」，但要怎麼做才可行有效，還在研議中，「看是要拿一支尺來量？」，這必須和更多人討論，才能確實執行，達到防疫效果。