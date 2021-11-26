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每日國際焦點

南非發現新變種病毒，可能逃過免疫系統

索羅門群島暴民放火搶劫，宣布首都36小時封鎖，總理譴責外國勢力煽動動亂，指中國

菲律賓拒絕中國要求，不會移除1999年於南海仁愛暗沙觸礁的菲律賓海軍馬德雷山號登陸艦

烏克蘭於邊界舉行軍事演習，警告俄國若入侵將得不償失。俄國與白俄戰機聯合巡邏白俄邊界

日本

否認媒體報導岸田首相要求企業加薪3%

南韓

升息至1%打擊通膨

北韓

男子因走私魷魚遊戲遭處決

中國

特斯拉投資1.88億美元擴大上海廠產能

印度

信實集團與沙國阿美石油由於對估值發生落差，決定取消出售信實集團石油直接製造石化產品廠交易

澳洲

研究南非新變種病毒。科學家認為此新變種能躲過免疫系統，更容易傳播

紐西蘭

2021年房地產仍將暴漲25%，但預期2022年漲幅將緩，2023年可望下跌

印尼

雲端服務公司PT DCI印尼1月上市後大漲108.52倍

最高法院宣判創造工作法違憲

菲律賓

拒絕中國要求，不會移除1999年於南海仁愛暗沙觸礁的菲律賓海軍馬德雷山號登陸艦

馬來西亞

財長表示將對電信公司收取少於4G時代的5G頻譜授權費用

新加坡

星展銀行線上服務當機遭金管局警告

越南

輝瑞與美國默克藥廠授權越南公司製造抗疫藥物

泰國

10月液化天然氣進口年增37.3%

索羅門群島

暴民放火搶劫，宣布首都36小時封鎖，總理譴責外國勢力煽動動亂，指中國

歐盟

核准5~11歲兒童施打疫苗

英國

10月汽車生產量因晶片短缺，跌至1956年以來最低

法國

內政部長表示英國在內的鄰國要更努力幫助法國打擊偷渡

德國

綠黨提名主席Annalena Baerbock為外交部長

央行警告銀行暴險於房市泡沫

俄羅斯

西伯利亞煤礦事故52死

義大利

以年輕時登上國家地理雜誌封面聞名於世的「阿富汗女孩」撤離至義大利

西班牙

通過史上最大預算案

烏克蘭

於邊界舉行軍事演習，警告俄國若入侵將得不償失

白俄羅斯

俄國與白俄戰機聯合巡邏白俄邊界

捷克

總統染疫住院

立陶宛

中國駐立陶宛大使館停止領事服務

美國

國會代表團5位眾議員訪台2日，會見蔡英文總統，讚揚台灣為世界上的「良善力量」

美光與聯電同意彼此撤銷侵權告訴

加拿大

2020年謀殺率升至2005年以來最高，743死，政府辯稱是因疫情封鎖造成

墨西哥

開始打散聚集於塔帕丘拉的偷渡客

巴西

下議院通過取代「家庭補助金」社福計畫的新法案「巴西援助」

阿根廷

加強外匯管制試圖遏止美元流失

智利

右翼候選人Jose Antonio Kast主打打擊犯罪與偷渡客，在鄉間大獲支持

祕魯

國會反對黨準備發起彈劾總統

尼加拉瓜

儘管抨擊奧蒂嘉反民主，美國仍將大規模遣返尼國偷渡客

以色列

減少可購買資安科技國家名單，自102降至37國，墨西哥、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、阿聯都在剔除之列

沙烏地阿拉伯

12月1日起開放印尼、巴基斯坦、巴西、越南、埃及、印度6國直接入境

阿拉伯聯合大公國

國際刑警組織選擇阿聯官員 General Ahmed Nasser Al-Raisi為總裁

卡達

由回收貨櫃與回收鋼材興建的2022世界盃主場館Stadium 974。名字來自使用974個貨櫃

埃及

最高法院維持原判判21伊斯蘭民兵死刑

伊朗

美國威脅伊朗若不與國際原子能總署合作，將於下個月在國際原子能總署會議與伊朗對上

黎巴嫩

最高法院拒絕以貝魯特爆炸案起訴前總理與3前官員

衣索比亞

美國國務院警告恐攻可能性，衣國通訊部長要求美國勿「散播假消息」

蘇丹

數千人抗爭反對總理 Abdalla Hamdok與軍政府合作

利比亞

中選會拒絕小格達費參選

摩洛哥

考慮購買以色列無人機、反飛彈系統，請以色列升級其部分戰機

索馬利亞

伊斯蘭民兵炸彈攻擊學校附近8死13學童傷

南非

發現新變種病毒，可能可逃過免疫系統

幾內亞

丹麥戰艦於幾內亞灣擊斃4海盜

坦尚尼亞

2021年經濟成長5%，未來5年預計增加至8%

賴比瑞亞

國際貨幣基金預期2021、2022年經濟大幅復甦，同意融資2364萬美元

那密比亞

因疫苗施打太慢恐過期，警告將被迫銷毀26.8萬劑阿斯特捷利康與輝瑞疫苗

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