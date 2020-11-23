作者指出，早期政務官，遇有重大疏失或造成民眾傷害必定遞辭呈以示負責，然近年來，取而代之的是寫報告、找下屬揹黑鍋、調職，甚至硬拗強辯，待鋒頭一過，不降職反升官，仕途依舊亨通。示意圖／Pixabay

媒體報導有位老翁在花蓮火車站拍攝執勤員警臂章，遭員警認為侵害人格及肖像權，並當場要求刪照片，但老翁拒絕想離開，被員警口頭命令不准走，又出手抓住手臂阻擋，導致老翁左手挫傷流血，事後還被挨罰2000元罰鍰，老翁不服提出抗告。結果令人欣慰，老翁不但為自己平反，執法過當的員警也被告發。

法官認為老翁全程並無攻擊之動作，員警也沒有任何法律授權可以要求老翁刪除檔案，加上警員出手阻擋民眾離開造成老翁出現挫傷，行為上涉犯《刑法》中「公務人員假借職務上機會，故意犯強制罪」之嫌疑，花蓮地院因此依職權告發，以求端正警紀。筆者非常認同法官的專業與人權素養，好的員警要嘉獎，但是執法過當也應馬上告發，讓警察有人權觀念。

最近馬來西亞學生被殺害棄屍，爆出員警吃案內幕，而919竹北事件一位黃姓媽媽志工安靜在路邊舉牌，卻爆發員警作案風波？還成為新竹縣議會多位議員共同質詢的議題，除了指出警察執法態度粗暴，涉及違法逮捕之外，更認為有引用錯誤訊息抹黑當事人之嫌，新上任的新竹縣警察局長吳敬田面對議員質詢，不斷引用9月9日在行政執行署新竹分署車庫前之錄影資料應對議員，說詞前後顛三倒四、張冠李戴，議員要求立即將竹北前分局長謝博賢在9月20日發出的不實新聞稿下架，避免誤導社會大眾視聽，造成受害者及其家屬二度傷害。

官官相護罔顧人權

目前9月19日黃媽媽竹北事件的相關警員均做調職處理，議員質詢時，吳敬田身為新任警務首長，在議事殿堂公開回答竟無事先查證，僅奉行政執行署新聞稿為圭臬，有愧嚴守行政中立原則，明顯官官相護，維護官權而罔顧人權，也因民代的質詢更挖出背後，前新竹警察局黃家琦局長〈目前已調桃園警察局主任秘書〉是919竹北事件作案的關鍵人物，因為黃家琦引用竹北分局新聞稿改寫後加上個人意見傳給議員，露出馬腳，讓人質疑他與行政執行署官員、檢察官聯手，卻讓基層警察背黑鍋？

早期政務官，遇有重大疏失或造成民眾傷害、有損政府形象事件時，必定立即發布遞辭呈以示負責的消息，屢行自己的「政治責任」，因為督導不周自請下台，在政治倫理中是天經地義的事，然近年來，認錯道歉自請下台以示負責的政務官似乎已不復存在，取而代之的是寫報告、找下屬揹黑鍋、調職，甚至硬拗強辯，待鋒頭一過，不降職反升官，仕途依舊亨通。

如蘇貞昌院長所說，官員也會犯錯，有錯就改。吳敬田局長在議會黑白講，是否應該公開道歉！前新竹警察局黃家琦局長更應該踹共，背後是誰施壓要警察隨機逮捕無辜的黃媽媽？