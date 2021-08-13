上世紀七十年代初，我在Mayo Clinic Medical Center，Rochester，Minnesota 學習病理學及核子醫學及工作的時候，有一天我的指導教授Professor Taux問我有沒有興趣去威斯康辛大學教授「臨床病理學」及「核子醫學」。我聽到這個消息當時一下子愣住了，於是好好的想了一下。記得五十年代在高醫大上生化課的時候，常常聽到楊振忠教授提起威斯康辛大學的生化科學是世界第一，他才選擇去那邊學習並做研究一年。沒想二十年後他的學生有機會到那邊去教書，真是一個神所安排的好機緣。仔細考慮之後，我就欣然接受了那個職位，就職時便從Rochester 搬家到Madison，Wisconsin 去了。在該校的醫學院擔任兩個職務，病理科及放射線科的助理教授，核子醫學是屬於放射線科的一部分，而那時候我有了解剖外科病理學，臨床病理學及核子醫學三種專家頭銜。楊振忠院長聽到我任職威斯康辛大學醫學院時很高興，所以他一有機會來美國講學、考察或看孩子的時候也會來看我們並住幾天，他的溫文儒雅慈眉善目令人肅然起敬。好多年後我應邀去北京清華大學做諮詢時，建議王大中校長邀請楊振忠所長來講學，那時候楊老師已轉任新竹清大生命科學研究所創所所長。他接到傳真邀請函時立刻答應，幾個月後他就去北京清大授課講解毒蛇生化學……。如此兩邊同名清大才正式溝通交流學術及研究。我有機會促成這件好事心中感到很榮幸。



MAYO CLINIC 梅育醫學研究中心。圖／作者提供

1971年到了威斯康辛大學病理部工作時有一個小插曲值得提一下。有位病理學教授周烒明醫師（1930〜2018 民報 ），也是台灣人，他的名字跟我一樣也叫撒目耳 Samuel，是位赫赫有名的腦神經病理學權威，在Madison鼔吹台灣獨立運動的泰斗。在此首創台灣同鄉會……及北美洲台灣醫師聯誼會等等。他年長我八歳看起來跟我一樣年輕，相當英俊並才氣出衆，而我也不難看。因為我們相似地方很多，從專業職務開始到個人形象都很容易被混淆。因此我就有點擔心，國民黨也有可能會誤認我就是他，他是台獨領導者而 Madison 是台獨聯盟的大本營。我們有聽到台灣政府很想抓他回去審判處刑，因此我就很小心行事。其中一段真實故事會有關連値得一提：在此兩年之前的1969年，我還在Mayo Clinic學習的時候，因為媽媽生病回來台灣看她，行政院副院長蔣經國請我去談談台灣醫療制度，我說了一些需要改良的地方。他聽得入神似乎有所感動，就直接了當對我說那你可否學完後回來幫忙改革台灣的醫政。我一下子回答不出話來，因為我所以力爭出國主要原因之一就是不想回來，要遠離那種很難忍受的獨裁専制又不自由的社會，在這種環境裡如何施展抱負。所以心裡根本不想回來工作，特別是作為他的部下更是不可能。可是面對他提出的建議，卻也只能說謝謝，等我學成後再説。



WISCONSIN UNIVERSITY CAMPUS 威斯康辛大學校園。圖／作者提供

以上這兩則事故，造成了我長達十四年不敢回家省親，也不敢和家人有書信來往，深怕連累了兄弟姊妹親人。陳文成事件發生之後更令人心驚膽顫。我這邊親人還誤會我，認為我一定有參加反對台灣政府的工作，被列入黑名單中之一份子了。



作者（右）簽名畫冊給周烒明教授及詩人高鷹。圖／作者提供



楊振忠院長伉儷探訪施哲三博士伉儷。圖／作者提供

周教授是何方人士，從來沒見過面。我第一天上班入駐他的辦公室，他早已走了，搬到好幾百公里外去Cleveland Clinic 上班了。大概兩三年後我有一次機會去 Cleveland Clinic 開會，乘此良機我就靜悄悄的去他辦公室找他，要認識一下。走上樓到他辦公室門外，敲打兩三下，他應聲開了門，我等不及他問我是誰，便先發制人。問他：周教授嗎？他回答是的，你是誰？我立刻遞上這句想了好久準備向他一吐為快的話：我是Samuel ！被你「害死」的那個。他也相當幽默：「你還活著呀！」兩個 Samuel’s 就這樣熱絡了起來，從此以後成為好朋友。我敬佩他，他離開威斯康辛大學時在病理科系裡已留下了好成績及典範，是位人人敬愛的好教授。我好多年後成為專業油畫家，他也喜歡畫畫，羨慕我能夠放下醫業，轉換跑道，做得不錯，常常開畫展，他偕夫人曾幾次來參觀我的畫展。（待續）