熱騰騰的餐食一向是門諾基金會讓長輩接觸長照服務的起點，特別是根據花蓮縣政府統計，2018年底花蓮縣各鄉鎮獨居老人以「花蓮市」及「玉里鎮」各 183 人（各占 13.1%）最多，其次為「瑞穗鄉」135人（占 9.6%）。家樂福文教基金會今日（7/29）捐贈一部新型「行動自助餐車」，將大大改善門諾基金會在花蓮偏鄉的行動服務的效益並擴大送餐服務範圍。

家樂福文教基金會所設立的「家樂福真食獎」在2019年以「食物轉型」徵件，以涵蓋「食育推動」、「營養均衡」、「健康飲食」等議題，徵求各種拉近人類和食物之間關係的創新思維。門諾基金會因地制宜所發展出的行動自助餐車服務，以送餐模式增加與長輩的互動，不但直接解決飢餓，並能在送飯提供給長輩營養教育、宣達衛教、連結長照資源，與「家樂福真食獎」精神完全契合。二十多年前成立的家樂福文教基金會表示，本次捐贈行動自助餐車就是希望能夠透過餐車天天陪伴偏鄉長輩，希望家家快樂又幸福。家樂福社會責任暨溝通經理林夢紹也表示：「COVID-19疫情影響全球也改變了民眾的習慣，在今年1月家樂福開始推出行動超市車隊，走訪台灣北中南偏鄉地區，提供民眾便利的購物服務，與門諾基金的行動自助餐車有相同的概念。行動自助餐車不但為長者的供餐提供更多行動力，也是落實「家樂福真食獎」的精神！未來必能讓需要幫助的弱勢角落，得到及時的關懷。

捐贈儀式由家樂福社會責任暨溝通經理林夢紹、門諾基金會董事長陳永興、瑞穗鄉鄉公所簡芳蓉、奇美村村長蔣國雄……等人一同緩緩按下啟動鈕後，正式啟用行動自助餐車，捐贈現場還有詩歌獻唱以及阿美族歌舞帶動，氣氛熱鬧。

門諾基金會表示，行動自助餐車的鷗翼服務送到偏鄉，不僅提供溫熱的餐食，同時也提供據點共餐，藉由餐食與長輩接觸，並將長照 2.0 資訊帶給需要幫助的長輩，包含：輔具維修、居家服務、復康巴士、資源媒合等。自去年開發第一台行動自助餐車服務以來，每週一服務瑞穗鄉奇美村，每週三、五服務富里鄉豐南村及新興村，一週出車三天，一年多來送餐天數累計156天，共3,028餐次，平均每天送餐19人次。在送餐過程中，也發現富里鄉的羅山村、吳江村、明里村有更多需求，如今獲得家樂福「真食獎」獎金揖注，得以添購第二台行動自助餐車，將會大大改善行動服務的效益及擴大送餐服務範圍。

陳永興董事長說他與瑞穗鄉淵源很深，二十年前就來過，因此倍感親切，奇美部落在縱谷與海岸線中間，象徵門諾基金會的服務連結了這兩端，只要是長照2.0相關的項目門諾基金會都會做，希望瑞穗鄉親多多利用，並感謝家樂福文教基金會的愛心。

門諾基金會從 2019 年開始推廣「多層級餐食服務」，同時推動送餐、社區據點共餐、行動自助餐車並行，解決高齡化社會中最迫切的「食」的問題。22 年來送餐人次已累計將近300萬份便當，是全台最多。未來將持續深入花東偏鄉並設立服務據點，打造花東長照 U型網，讓偏鄉弱勢長輩安心老。



第二代行動自助餐車備有螢幕可提供衛教，以及行動料理台。圖／門諾基金會



儀式後，門諾基金會全體與奇美村長輩合影。圖／門諾基金會



長輩們歡喜一起用餐。圖／門諾基金會