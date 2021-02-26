國泰醫院長年醫療援助最遠的邦交國巴拉圭，協助醫療資訊化，日前獲外交部頒贈「外交之友貢獻獎」，由院長李發焜代表接受，肯定國泰醫院於當地協助推動醫療外交的付出與貢獻。國泰醫院深根海外醫療服務，遍及巴拉圭、斐濟、巴拿馬、印度及蒙古等地，至今已第4度獲「外交之友貢獻獎」。

國泰醫院自民國96年起與國際合作發展基金會（國合會）合作，多次至巴拉圭醫療服務，更於105年起攜手國合會，與巴拉圭簽訂各為期4年的第一、二期「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，期間多次派遣資訊專家赴巴國進行醫療資訊系統開發及在台灣陸續訓練巴國14位種子教師。

目前已協助巴國建置與開發完成「醫療資訊整合系統」，幫助巴國就醫流程資訊化。從原本掛號、醫師問診開方到藥局發藥皆為人工紙本手繕，常發生耗費多時查找病歷、病人拿藥單到藥局卻領不到藥，得再自行至其他醫院領藥等窘境，到去年2月COVID-19疫情爆發前，透過此套整合系統已可使當地45間醫療機構系統每月病人服務量達17萬人次，醫護人員透過系統管理病人資料及問診，讓病人服務量平均增加2倍，病人看診等待時間從2.5小時大幅縮短至0.9小時。

同時，該整合系統採用國際疾病傷害及死因分類標準第10版(ICD-10)，讓巴國疾病統計資料可與國際接軌，另採用開放原始碼(Open Source)通用設計，未來將可吸引更多巴國優秀人才參與系統開發，持續優化系統功能。

國泰醫院副院長林朝祥指出，由於此計畫成果獲巴國衛生部高度肯定，下一階段國泰醫院將持續與國合會及巴國衛生部合作，計畫將該系統推廣至巴國全國主要醫療機構，以提升巴國全國民眾就醫服務品質，未來甚至可將在巴國的系統建置成功經驗，推廣至其他中南美洲國家使用。

去年受COVID-19疫情影響，國泰醫院不便前往當地醫療援助，仍透過視訊與巴拉圭衛生部疾管局人員以分享因應疫情作法，並舉辦國際線上研討會，邀請巴拉圭等國分享台灣抗疫經驗，並於12月底與巴國亞松森大學醫學院附設醫院締結為姐妹醫院，透過線上教學，協助訓練該院醫護人員，對促進兩國邦誼貢獻良多。