親民黨總統候選人宋楚瑜27日晚間在政見會上「自首」違反《反滲透法》，且指蔡英文總統是「教唆犯」。圖／擷自中選會直播

針對親民黨總統候選人宋楚瑜表示，他曾和習近平有交流，他要跟蔡英文總統「自首」，他是否是《反滲透法》要處置的狀況？對此，陸委會回應，行為人必須知情、受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」而從事「不法行為」才會成為處罰對象，顯然宋楚瑜並未能了解草案內容，非常可惜。

宋楚瑜27日晚間在政見會上表示，「蔡總統，我今天向您正式自首」，他曾在2016年、2017年到APEC去開會，跟中國領導人習近平有交流，算不算《反滲透法》要處置的對象？「您可能也會被連累到，因為您是教唆犯」。

對此，陸委會27日晚間回應，《反滲透法草案》是在最小必要範圍內，針對5種受滲透從事的不法行為(違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉)，補充現行法律規範的不足。行為人必須是在知情的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」而從事這些「不法行為」，才會成為處罰對象。

陸委會指出，宋楚瑜是受蔡英文委託出席國際會議，與中國領導人的會面是正常的國際交流活動，並將相關談話內容轉知總統，既無受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，也無從事「反滲透法草案」所定5種「不法行為」。怎麼會有依《反滲透法草案》處罰的問題？顯然宋楚瑜並未能了解《反滲透法草案》的內容與意涵，非常可惜。

陸委會強調，《反滲透法草案》的規範內容具體明確，構成要件嚴謹，是針對境外敵對勢力滲透干預的不法行為，而不是針對特定身分或對象。台商、台生、宗教、旅遊等來往兩岸者，正常的兩岸交流活動，都不會受到影響。