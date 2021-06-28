香港《蘋果日報》被迫停刊，震驚世界，西方媒體紛紛報導。人權組織「無國界記者」（RSF）發起了一個抬棺抗議活動。6月25日在中國駐柏林大使館前，人們抬著一口象徵性的棺材，上面寫著「RIP Apple Daily 願蘋果日報（1995〜2021）安息」，放在館前。「無國界記者」德國分部負責人克里斯蒂安·米赫爾（Christian Mihr）強烈抗議對香港新聞自由的「進一步沉重打擊」。《蘋果日報》是少數敢於公開批評中共政權並詳細報導2019年民主抗議活動的香港報紙之一。

《蘋果日報》創始人黎智英自2020年12月起就被投入獄中。現在，主編羅偉光和黎智英旗下媒體集團壹傳媒的董事總經理張劍虹也被逮捕。該報的賬戶和資產被凍結，意味著無法再支付員工的工資。上週，大約500名警察突襲了該公司總部並逮捕了其他員工。

示威者在柏林大使館前展示圖片和海報，要求釋放黎智英、羅偉光和張劍虹。米赫爾對著使館大樓喊話說：批評香港所謂的國安法不是「干涉內政」，而是對新聞自由和人權的捍衛。



一男孩舉牌要求釋放黎智英。圖／Michael Leh



一女孩要求釋放羅偉光。圖／Michael Leh

藉《國安法》的名義，中國政府鎮壓一切它自己定義的「恐怖主義、「分裂國家」、「攻擊國家權威」和「外國干涉」的行為。米赫爾說：這個「法」對記者來說特別危險，我們堅決反對它。國際社會必須以最大的決心對香港最新事態作出反應，否則習近平會認為他可以完全不受懲罰地消滅香港的新聞自由。他強調將繼續抗議，直到黎智英和他的同事以及所有在中國大陸被拘留的媒體工作者獲釋。



一女子舉牌要求釋放張劍虹。圖／Michael Leh

基民盟議員、聯邦議院人權委員會成員邁克爾·布蘭德（Michael Brand）也在示威的人群中。2016年布蘭德想隨德國聯邦議院的代表團前往西藏，但被禁止進入中國，因為他曾明確批評北京政府的侵犯人權行為，他當時說，那時的中國大使史明德曾嘗試對他「多次施壓」。



基民盟議員邁克爾·布蘭德（Michael Brand）（左）和無國界記者」負責人克里斯蒂安·米赫爾（Christian Mihr）（右）。圖／Michael Leh



克里斯蒂安·米赫爾（Christian Mihr）強烈抗議「國安法」對香港新聞自由的打壓。圖／Michael Leh