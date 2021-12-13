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每日國際焦點

衣索比亞提格雷軍又奪回安哈拉的聯合國世界遺產城市拉利貝拉

哈瑪斯表示黎巴嫩泰爾軍火庫爆炸事件的葬禮上，法塔槍手襲擊巴勒斯坦營區4死

新喀里多尼亞公投否決自法國獨立

德國聯邦資訊安全辦公室發布最高等級的紅色警告，表示Log4j軟體有漏洞可導致駭客接管系統

日本

與澳洲承諾強化四方安全會談共同抗中

中國

美國國務卿布林肯13日抵印尼後續訪馬、泰，尋求與印太共同合作對抗中國

印度

總理莫迪的Twitter一度遭駭客入侵但很快取回

澳洲

印度與澳洲簽署航空旅遊泡泡

新加坡

第四季房地產無視疫情仍上漲

越南

車廠Vingroup開始興建1.74億美元預算電池廠以供應其VinFast電動車

泰國

計畫課徵鹽稅以改善國民健康

歐盟

中國威脅性外交手段激怒歐盟，因而使歐盟更挺台灣

英國

外長Liz Truss表示G7非常關切中國經濟威脅性行為

法國

新喀里多尼亞公投否決獨立

德國

聯邦資訊安全辦公室發布最高等級的紅色警告，表示Log4j軟體有漏洞可導致駭客接管系統

俄羅斯

普丁與拜登表示同意對烏克蘭問題進行更多對話

義大利

西西里拉瓦努薩瓦斯氣爆2建築全毀其他辦會，死者增加至3死，6失蹤

西班牙

北部洪水死者增至2人

希臘

風暴襲擊北希臘造成洪災1死

奧地利

維也納數萬人抗爭反防疫

美國

龍捲風侵襲六州後各地搜救中，肯塔基州已80死最終可能百死，其他5州共14死

加拿大

強風造成安大略28萬戶一時停電

墨西哥

瓜達露佩聖母節高達150萬人聚集於大教堂。2020年時瓜達露佩聖母節因疫情取消

巴西

最高法院判決所有觀光客都必須出示施打疫苗證明

阿根廷

數千人抗議政府與國際貨幣基金談債務重整

海地

傳前總統Jovenel Moise被殺前，正在調查毒品貿易有關的官商

以色列

總理Naftali Bennett訪問阿聯會見阿布達比王儲Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan

沙烏地阿拉伯

通過2022年預算案，自2014年以來首度有預算盈餘

阿拉伯聯合大公國

11月起4輛無人計程車測試上路至今無任何意外

土耳其

外長表示強力支持波士尼亞主權完整

埃及

財長前往利雅德啟動與波灣國家間的政治協調機制

黎巴嫩

哈瑪斯表示泰爾軍火庫爆炸事件的葬禮上，法塔槍手襲擊巴勒斯坦營區4死

衣索比亞

提格雷軍又奪回安哈拉的聯合國世界遺產城市拉利貝拉

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